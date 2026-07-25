Dos tenistas canarios estarán presentes en las finales del Rafa Nadal Tour by Santander Gran Canaria 2026

El Rafa Nadal Tour by Santander Gran Canaria 2026 ya tiene definida sus finales tras la disputa, este viernes, de las semifinales del torneo en las instalaciones del Tennis Academy El Cortijo, donde los jóvenes y prometedores tenistas procedentes de toda España han continuado ofreciendo un notable espectáculo en una de las citas más importantes del calendario nacional del tenis de formación.

La jornada estuvo marcada por la igualdad, y la emoción por la disputa de los puestos en las finales de las diferentes categorías, enmarcado todo ello en el excelente ambiente que se vive durante toda la semana en las pistas del Tennis Academy El Cortijo, donde familiares, entrenadores y aficionados disfrutan de un torneo que va más allá de lo puramente deportivo.

Dos raquetas canarias a la final

En la categoría sub-14 femenina, la jugadora canaria del Tennis Academy El Cortijo, Marina Ruiz cayó ante Alejandra Pelegrín en un apretado encuentro que se alargó hasta el tercer set.

En el duelo canario de la categoría sub-16 femenina, Isabella Pulido superó a Nia Kalatozishvili en otro partido que se alargó hasta el tercer set, demostrando así la fuerte competitividad e igualdad de las jugadoras que han llegado hasta estas instancias del torneo.

Isabella Pulido destacó esa competitividad de su rival tras el encuentro: "Ha sido un partido bastante duro, contra una rival que no da perdida una bola. Pude sacar el partido adelante con mucha concentración, a pesar de los nervios y poder jugar una final en casa, con tus familiares y amigos es maravilloso".

En el duelo entre canarios de la categoría sub-16 masculina, Hugo Suárez Castellano se impuso a Darío Díaz Perdomo en otro duelo igualado y de alta tensión por la posibilidad de jugar una final en casa.

El representante canario en categoría masculina sub-14 fue Tristan Lang que cayó ante el primer cabeza de serie, Alberto Peña, por dos sets a cero en un partido apretadísimo que se decidió en los juegos finales de cada uno de los sets.

Las finales, definidas

Este sábado será día para las finales de este torneo. En el cuadro femeninos sub-12, se enfrentarán Viktoriia Koroleva ante María Aguado Paya. En la sub-14, se verán las caras Patricia Gomar Díez ante Alejandra Pelegrín. Mientras que en la sub-16, la gran final la protagonizan Isabella Pulido Moreno y Suyapa Bienzobas.

En los cuadros masculinos, las finales también se disputarán este sábado. En la categoría sub-12 Xichen Liu jugará ante Álvaro Rodríguez. En la sub-14, los protagonistas serán Alberto Peña y Leonardo Vidaña, mientras que en la sub-16 se enfrentará el canario Hugo Suárez ante Jan Zavadil.

Solidaridad y valores marcan este torneo

El Rafa Nadal Tour by Santander combina la competición con una firme apuesta por la formación en valores y se ha consolidado como uno de los circuitos de referencia del tenis base en España.

A lo largo de cada una de sus pruebas, el circuito promueve principios como el esfuerzo, el respeto, la humildad, el compañerismo, la superación y el compromiso. Estos valores, que han acompañado a Rafa Nadal durante toda su trayectoria deportiva, representan la esencia e identidad del torneo.

Asimismo, el circuito mantiene un marcado carácter solidario gracias a su colaboración con la Fundación Rafa Nadal. Parte de los recursos generados se destinan a impulsar proyectos sociales dirigidos a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, reforzando el compromiso del deporte como herramienta de transformación social.

En Gran Canaria desde hace cinco años

Desde su creación, el Rafa Nadal Tour by Santander ha recorrido algunas de las principales ciudades españolas, llevando su filosofía deportiva y educativa a miles de jóvenes tenistas antes de culminar con el Máster Nacional que reúne a los mejores jugadores de la temporada. Este 2026 es el quinto año consecutivo que se celebra esta prueba en Gran Canaria.

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El Rafa Nadal Tour by Santander Gran Canaria 2026 está organizado por el Tennis Academy El Cortijo y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria y la colaboración del Ayuntamiento de Telde y la compañía aérea Binter.