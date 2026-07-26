Gabriela Paun arranca con victoria el ITF W100 Disa Gran Canaria-Maspalomas de tenis

El ITF World Tennis Tour W100 DISA Gran Canaria-Maspalomas 2026 ya está en marcha en las pistas del Club Conde Jackson Tennis Maspalomas. En su primera jornada el torneo ha disputado la primera ronda de la Qualifying en la que las favoritas del cuadro han debutado con victoria. También lo hacía la canaria Gabriela Paun, una de las jóvenes promesas del tenis canario.

El partido más disputado de la jornada lo protagonizaban la grancanaria Gabriela Paun y la francesa Nahia Berecoechea. Paun, campeona de España junior 2025 arrancaba el partido con victoria en el primer set, pero su adversaria se imponía en el segundo igualando la situación. Vibrante duelo en el tercer set con un brillante juego por parte de ambas. Tras más de dos horas de encuentro finalmente la canaria se hacía con la victoria, 6-3, 2-6, 6-4.

Sin sorpresas entre las favoritas, la alemana Joelle Lilly SophieSteur resolvía su disputa contra la francesa Alyssa Reguer por 6-1, 6-3. En poco más de una hora lograba su pase a la siguiente ronda la finlandesa Laura Hietaranta, tercera mejor jugadora de la Qualifying, al vencer a la madrileña Lidia González por 6-2, 6-0.

Otra española, la malagueña Lorena Solar, firmaba también su permanencia en el cuadro al ganar a la murciana Alba Rey por 6-1, 7-5. Pasan también a la siguiente ronda las italianas Laura Mair, Eleonora Alvisi, Camila Zanolini y Sofia Rocchetti, la alemana Gina Marie Dittmann, la francesa Emma Lene, la holandesa Demi Tran y la serbia Elena Milovanovic. Al cierre de esta nota aún quedaban por disputar los últimos encuentros de la ronda.

Mañana a partir de las 9:30h se disputará la segunda ronda en la que se decidirán las jugadoras que ocuparán las ocho plazas disponibles en el cuadro principal del ITF World Tennis Tour W100 DISA Gran Canaria-Maspalomas 2026, única prueba de la máxima categoría del ITF World Tennis Tour que se celebra en España. Todos los partidos se celebran con entrada gratuita hasta completar aforo.