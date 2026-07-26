Javier Padrón logra su 6º podio del año: subcampeón de Europa de J70

Javier Padrón Torrent acaba de subir a su sexto podio del año, esta vez como subcampeón de Europa de la clase J70 a la caña del HSN Sailing Team, el único barco con tripulación integrada exclusivamente por regatistas canarios en la regata que concluyó este sábado en Barcelona.

Solo en 2026, como patrón en distintas clases y con diferentes tripulaciones, Javier Padrón suma 4 medallas de oro -los campeonatos de Europa y de España de J80, el Conde de Godó de J70 y el SM La Reina de ORC 1- , y sendas medallas de plata en la clase J70, la primera en el Campeonato de España y la segunda en este último europeo organizado por el RCN de Barcelona, informa la Real Federación Canaria de Vela.

"Está siendo una temporada espectacular, con varios podios consecutivos y unos resultados extraordinarios. Es algo que valoro muchísimo, porque detrás hay muchas horas de trabajo y, sobre todo, grandes equipos en cada uno de los proyectos", ha señalado.

Junto a Padrón, los nuevos subcampeones de Europa de la clase J70 son Gustavo del Castillo, Adolfo López y Ricardo Terrades, todos ellos integrantes del HSN Sailing Team. Los primeros pertenecen al RCN de Gran Canaria y el cuarto, al RCN de Arrecife.

El Campeonato de Europa de J70 2026 se ha celebrado en Barcelona entre los días 20 y 26 de julio con la participación de 80 embarcaciones, aunque no todas ellas puntuaban para la regata continental. Con un total de 10 pruebas disputadas, el título de campeón de Europa es para el barco español Hang Ten, del catalán Món Cañellas.

Tras proclamarse subcampeón de Europa de J70, Javier Padrón, -que, entre otros hitos de un abultado palmarés, es campeón del mundo 2023, 2024 y 2025 de la clase J80-, tiene como objetivo inmediato la próxima edición de la Copa del Rey de Vela, que se celebra del 1 al 8 de agosto en Palma.

"Competiré a bordo del Project Work, un Vrolijk 37 que participa en la clase ORC C. Afrontamos la regata con mucha ilusión y con el objetivo de ser competitivos frente a una flota de muchísimo nivel".

El "gran objetivo de la temporada" llegará a mediados de septiembre con el Campeonato del Mundo de J70 en Cascais (Portugal), al que acude al frente del HSN Sailing Team.

"Llegamos en un buen estado de forma, con confianza y con la sensación de que el trabajo realizado durante toda la temporada nos permitirá afrontar el campeonato con garantías. Sabemos que será una competición de máximo nivel, pero tenemos mucha ilusión y ambición por hacer un buen papel", señala Padrón.

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Siete regatistas canarios -de Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria- han integrado tripulaciones de otros cinco barcos participantes en este europeo de J70 de Barcelona, con Alfredo González (RCNA) y Alberto Padrón (RCNGC), a bordo del 'Noticia', como los mejor situados: 17º de la general. (incluyendo no europeos).