Yeremy Pino, el segundo campeón del mundo grancanario: "Me siento orgulloso de ser canario"

El hombre del día. Yeremy Pino, sensiblemente emocionado, atendía a los medios de comunicación en el doble acto que le esperaba en el Gobierno de Canarias en primera instancia y en el Cabildo de Gran Canaria a continuación, en los que recibió todo el cariño del pueblo canario y en especial de su Isla, tras convertirse en campeón del mundo con la selección absoluta de fútbol.

El del Lomo del Chinche tiene claro a quien le brinda esta segunda estrella de la Roja: "Quiero brindarle este título en especial a mi familia, porque al fin y al cabo me tuve que ir de casa a los 13 años y se ve todo el trabajo que hay detrás y lo que hemos aguantado, lo cierto es que estoy muy feliz por haberlo conseguido".

Un sueño cumplido

En Nueva Jersey se cumplía un sueño de niño. Recuerda el extremo grancanario que tiene todavía guardada "una foto con mi hermano en el Mundial del 2010 celebrando ese primer título, así que poder levantarlo yo ahora hace que me sienta muy orgulloso".

En la casa de todos los canarios, aprovechó Yeremy para manifestar a los cuatro vientos su canariedad: "Me siento orgulloso de ser canario, de representar a las islas por todos los lugares a través del fútbol". "Se me ponen los pelos de punta sólo de pensar que somos cuatro jugadores canarios los que hemos sido campeones del mundo, es un orgullo el poder tener mi nombre junto al de Pedri, Pedrito y Silva", reconoció el extrmo del Crystal Palace.

La Liga de Campeones, en su radar

Para él, esta conquista del Mundial no es el final, sino el principio, ya que el hambre competitivo no lo sacia este título mundial con la Roja: "Me han enseñado a ser competitivo, a luchar por mis sueños y siento que todavía me quedan muchos más por cumplir y voy a seguir trabajando para seguir ganando más títulos".

Tras ganar la Liga Europa y la Liga Conferencia, tiene claro que le gustaría "ganar una Liga de Campeones, que es el único título europeo que me falta por ganar a nivel de clubs y es un objetivo que me queda por cumplir.

El susto ante Uruguay

Recuerda como si fuera ayer, la aparatosa caída ante Uruguay en el tercer partido del Mundial, que a punto estuvo de costarle una fractura de clavícula: "El dolor que sentí al sufrir la lesión la verdad es que me asustó un poco, vi que no podía hacer nada en el campo ese día, pero al final las noticias fueron buenas y la verdad es que sentí mucho el apoyo de mi familia". En ese proceso de recuperación, a nivel mental fueron claves en su opinión "mi familia y todo el grupo de compañeros, el staff, que consiguieron que pudiera volver a entrenar a los pocos días, la verdad es que todos intentaban no chocar conmigo en los entrenamientos y al menos pude disfrutar con ellos".

Reconoce que independientemente de que no hubiera podido seguir junto al grupo "me hubiera sentido igual de partícipe de este título y muy feliz".