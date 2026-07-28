Hugo Betancor hace historia en el Campeonato de España juvenil de patinaje artístico

El joven patinador de 15 años, Hugo Betancor, del Club Molina Sport, ha conseguido un histórico pase para representar a España en la Copa de Europa de patinaje artístico juvenil que se celebrará en la semana del 18 de octubre en Alemania, tras conseguir la quinta plaza en el Campeonato de España de su categoría, celebrado en Zaragoza. Un éxito sin precedentes en la modalidad.

Tres años trabajando en el club grancanario han catapultado al patinador isleño, entrenado por Desiré Cubas, entre los mejores del viejo continente, en una modalidad, la libre individual -incluye saltos y piruetas-, que es con diferencia la más exigente y conocida dentro del patinaje artístico.

Pionero en su deporte

Para Hugo, que es el primer patinador del municipio de Las Palmas en conseguirlo, será su primera competición a nivel internacional, igual que para su club, el Molina Sport, que logra clasificar por primera vez en su historia a uno de sus patinadores para competir en un torneo internacional, lo que habla del crecimiento del club. En esta ocasión, representará a España en una Copa de Europa a la que acude con el objetivo principal de aprender, disfrutar de la experiencia y seguir creciendo como patinador.

De cara a la Copa de Europa, desvela su entrenadora, Desiré Cubas, que "hemos decidido cambiar el programa corto, aumentaremos el nivel de dificultad técnica, pero mantenemos el programa largo". "Es un referente por lo que ha conseguido en un deporte pequeño, difícil y más en Canarias, porque no hay comparación a como se vive este deporte en la península, por eso es increíble como ha logrado clasificarse entre los cinco mejores de España por las limitaciones que tiene para nosotros a la hora de traer a técnicos de fuera, para preparar las coreografías y los costes económicos, que aunque el club nos ayuda, gran parte corre por cuenta de los patinadores y es un deporte caro, en el que hay pocas subvenciones", relata.

Este salto competitivo de Hugo Betancor le permitirá pasar a formar parte de las concentraciones en el CAR -Centro de Alto Rendimiento-, que le permitirán seguir creciendo como patinador.