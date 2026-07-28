El ITF W100 de Maspalomas ya tiene sus primeras clasificadas: las favoritas cumplen y la canaria Gabriela Paun se despide

El Club Conde Jackson Tennis Maspalomas ya vive una nueva edición del mayor torneo de tenis femenino profesional de Canarias. El ITF W100 DISA Gran Canaria Maspalomas 2026 ha arrancado su cuadro principal con los primeros duelos y con las primeras jugadoras clasificadas para la segunda ronda.

Las principales favoritas no fallaron en su estreno. La austríaca Julia Grabher, cabeza de serie número uno y campeona del torneo en 2023, superó a la alemana Joelle Lilly Sophie Steur después de remontar un inicio complicado. Grabher cedió terreno en los primeros compases, pero terminó imponiendo su experiencia para cerrar el partido por 6-4 y 6-0.

También cumplió con los pronósticos la española Andrea Lázaro, cuarta favorita del torneo, que tuvo que emplearse a fondo ante la kazaja Zhibek Kulambayeva. La catalana se llevó un duelo igualado por 6-3 y 7-5 para sellar su presencia en la segunda ronda.

La joven canaria Gabriela Paun se queda fuera tras plantar cara

Uno de los focos de atención de la jornada estaba puesto en Gabriela Paun. Con solo 17 años, la jugadora canaria era la tenista más joven del cuadro principal después de superar con brillantez la fase previa.

La isleña rozó la sorpresa ante la alemana Caroline Werner y llegó a contar con una ventaja de cuatro juegos en el primer set. Sin embargo, la experiencia de su rival terminó marcando la diferencia y Werner acabó cerrando el encuentro por 7-5 y 6-2.

Pese a la derrota, Paun dejó una imagen positiva en su debut en un cuadro de esta categoría, con puntos de gran nivel y demostrando que puede competir contra jugadoras con mayor recorrido internacional.

Más españolas avanzan en Maspalomas

Además de Lázaro, otras españolas consiguieron su pase a la siguiente ronda. María García Cid derrotó a la alemana Mina Hodzic por un doble 6-4, mientras que Carmen Gallardo protagonizó el partido más emocionante de la jornada ante la portuguesa Matilde Jorge.

Gallardo tuvo que remontar un encuentro que se fue hasta el tercer set después de casi tres horas de batalla. Finalmente, la madrileña se impuso por 4-6, 6-3 y 7-5.

También avanzaron jugadoras como Berfu Cengiz, Emma Lene, Isabella María Serban, Caroline Werner y Anna-Lena Friedsam.

Arantxa Rus vuelve a escena este miércoles

La competición continuará este miércoles con el cierre de la primera ronda del cuadro principal. Será el turno de algunas de las grandes nombres del torneo, entre ellas la neerlandesa Arantxa Rus, tricampeona en Gran Canaria, y la argentina Nadia Podoroska, semifinalista de Roland Garros en 2020.