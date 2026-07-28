Lanzarote impulsa el primer equipo inclusivo de lucha canaria de la provincia de Las Palmas con el proyecto 'Tinajo para todos'

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha presentado oficialmente 'Tinajo para Todos', una iniciativa que convierte al municipio en referente de la inclusión dentro del deporte tradicional canario. El proyecto supone la creación del primer equipo inclusivo de lucha canaria de la provincia de Las Palmas y representa un nuevo paso para acercar esta disciplina a personas con discapacidad y otros colectivos, promoviendo la igualdad de oportunidades.

La presentación reunió a representantes institucionales, responsables del ámbito de la discapacidad y miembros del Club de Lucha Tinajo, entidad que liderará este nuevo equipo. La propuesta busca que la lucha canaria sea un espacio abierto a toda la ciudadanía, reforzando valores como el respeto, la convivencia y el trabajo en equipo.

El nacimiento de esta formación también sitúa a Lanzarote como uno de los territorios pioneros del archipiélago en la implantación de modelos deportivos inclusivos dentro de una disciplina considerada uno de los principales símbolos de la identidad cultural canaria.

Un proyecto integrado en la estrategia de accesibilidad del Cabildo

Durante el acto, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destacó el significado social de esta iniciativa y aseguró que la lucha canaria ha sido históricamente un ejemplo de nobleza y respeto, valores que, a su juicio, la convierten en una herramienta idónea para favorecer la integración de todas las personas.

Según explicó, 'Tinajo para Todos' forma parte de la Estrategia de Accesibilidad e Inclusión 2024-2030 impulsada por la institución insular, un documento que pretende desarrollar políticas destinadas a mejorar la participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.

Presentación del primer equipo inclusivo de lucha canaria de la provincia de Las Palmas, Tinajo para todos. / La Provincia

Betancort señaló que este proyecto va más allá de la práctica deportiva y representa un compromiso institucional con la igualdad de oportunidades, al defender que todas las personas deben disponer de espacios donde participar plenamente en la vida social y comunitaria.

El presidente recordó además que, desde el inicio del actual mandato, una de las prioridades del Cabildo ha sido reforzar las políticas dirigidas a los colectivos más vulnerables. En ese contexto enmarcó el trabajo desarrollado junto a entidades sociales como Adislan, el Club de Lucha Tinajo y la Federación de Lucha Canaria, a la que atribuyó haber apostado desde hace varios años por impulsar medidas que favorezcan la igualdad junto a la promoción del deporte autóctono.

El Gobierno de Canarias destaca el carácter pionero de la iniciativa

La directora general de Discapacidad del Gobierno de Canarias, Dulce María Gutiérrez, calificó el proyecto como una iniciativa pionera para el conjunto del archipiélago.

Durante su intervención señaló que propuestas como esta demuestran que las tradiciones también pueden convertirse en instrumentos para avanzar hacia una sociedad más inclusiva. En este sentido, destacó que la creación del nuevo equipo evidencia que deportes profundamente arraigados en la cultura canaria pueden evolucionar para garantizar la participación de todas las personas.

Asimismo, felicitó tanto al Cabildo como al Club de Lucha Tinajo por impulsar una propuesta que, según indicó, puede convertirse en una referencia para otros municipios y clubes del archipiélago interesados en desarrollar iniciativas similares.

El deporte como herramienta para mejorar la calidad de vida

El consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo, Marci Acuña, puso el foco en los beneficios que este tipo de programas puede aportar a quienes participen en ellos.

Explicó que la inclusión no debe quedarse únicamente en un concepto teórico, sino traducirse en actuaciones concretas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas.

En este sentido, destacó que la práctica deportiva favorece no solo el desarrollo físico, sino también el bienestar emocional, la autoestima, la autonomía personal y las relaciones sociales. Además, consideró que la lucha canaria reúne valores como el respeto al adversario, el compañerismo y la solidaridad, principios que contribuyen a eliminar estereotipos y fortalecer la cohesión social.

Desde el área insular de Bienestar Social sostienen que iniciativas de estas características ayudan a construir una isla más accesible y participativa para toda la ciudadanía.

El Club de Lucha Tinajo asume el reto

La presidenta del Club de Lucha Tinajo, Yurena Cubas, aseguró que el propio nombre del proyecto resume perfectamente su filosofía: una lucha canaria "para todos", sin barreras y sin condiciones.

Cubas afirmó que para el club supone un motivo de orgullo convertirse en el primer club inclusivo de la provincia de Las Palmas y el segundo de Canarias en desarrollar una iniciativa de estas características.

Además, expresó el deseo de que el nuevo equipo se convierta en un espacio donde las personas participantes puedan crecer tanto en el ámbito deportivo como personal, reforzando valores ligados tradicionalmente a este deporte, como el esfuerzo, la superación, la disciplina y el compañerismo.

Un modelo que puede extenderse a otros deportes tradicionales

Desde el Cabildo consideran que 'Tinajo para Todos' puede marcar un antes y un después en la forma de entender la práctica de la lucha canaria.

La institución insular confía en que esta experiencia sirva de inspiración para que otros clubes y otras disciplinas deportivas tradicionales desarrollen proyectos similares orientados a favorecer la participación de personas con discapacidad y de colectivos con mayores dificultades de acceso al deporte.

El objetivo es demostrar que la inclusión puede incorporarse de forma natural a cualquier modalidad deportiva cuando existe voluntad por parte de las administraciones, las entidades sociales y los clubes.

En este sentido, el Área de Bienestar Social e Inclusión insiste en que la transformación social pasa por impulsar iniciativas capaces de romper prejuicios y de garantizar que el deporte sea un derecho accesible para toda la ciudadanía.

Los entrenamientos comenzarán de inmediato

El nuevo equipo iniciará sus entrenamientos de forma inmediata y aspira a consolidarse como un referente dentro del deporte inclusivo en Canarias.

Las personas interesadas en formar parte de 'Tinajo para Todos', ya sea como deportistas, familiares, voluntarios o colaboradores, podrán solicitar información tanto en las instalaciones del Club de Lucha Tinajo como a través de los canales oficiales del Área de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa.

Con esta iniciativa, Lanzarote suma un nuevo proyecto orientado a favorecer la igualdad de oportunidades mediante el deporte, reforzando el papel de la lucha canaria como una disciplina que, además de preservar una tradición centenaria, puede contribuir a construir una sociedad más inclusiva.