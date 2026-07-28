Nia Suardiaz y Sofia Ginzinger se clasifican para la final del 38º Campeonato de Windsurfing & Wingfoil de Fuerteventura

La segunda jornada de Wingfoil del 38º Campeonato de Windsurfing & Wingfoil de Fuerteventura dejó hoy definidos los cuadros de las finales de surf-freestyle (masculino y femenino). Nia Suardiaz y Sofia Ginzinger confirmaron el protagonismo español en la Playa de Sotavento al superar sus respectivas semifinales y clasificarse para una final femenina con doble presencia nacional. La organización decidió aplazar las finales hasta mañana después de que el viento se volviera más irregular y racheado durante la tarde. El objetivo es completar la lucha por las victorias de Fuerteventura en mejores condiciones antes de dar paso, previsiblemente, a las primeras pruebas de la modalidad de freefly-slalom (masculino y femenino).

Nia Suardiaz, que llegó a Fuerteventura con el título mundial de surf-freestyle ya asegurado, mantuvo su regularidad durante toda la jornada. En la ronda 3 ganó su manga con 18,57 puntos, por delante de Sofia Ginzinger, que terminó segunda con 13,70. Volvió a responder en la segunda semifinal. La española sumó 19,83 puntos gracias a un front flip de 7,30, un backflip de 7,00 y una tercera maniobra de 5,53. Terminó segunda, solo por detrás de Zoe Trudeau (US), que protagonizó uno de los grandes momentos del día al recibir una puntuación perfecta de 10,00 en una maniobra innovadora y cerrar la manga con 24,57 puntos.

España cuenta con dos bazas en la pelea por el título femenino

Sofia Ginzinger obtuvo su clasificación en la primera semifinal femenina. La joven competidora española terminó segunda con 15,37 puntos, construidos principalmente sobre un PFS3 de 7,53, una maniobra de 4,37 y otra de 3,47. Quedó por detrás de Viola Lippitsch (AT), ganadora de Gran Canaria, que volvió a mostrar su fortaleza con 22,03 puntos y una maniobra de 9,23. La española superó con claridad a Enoha Laurent (FR), tercera con 12,30, y Allegra Caffi (IT), cuarta con 11,56.

La presencia simultánea de Suardiaz y Ginzinger asegura que España contará con dos de las cuatro participantes en la lucha por la victoria de Fuerteventura.

Berger, el español más destacado

En cuanto al cuadro masculino, Nathan Berger fue el español más destacado. El tarifeño comenzó la jornada completando el heat 3 de la ronda 4, que había quedado pendiente el lunes. Ganó esa manga con 21,57 puntos, por delante de Franz Schlittenbauer, Lukas Lam y Duccio Carlo Senio Dini. Su recorrido terminó en la ronda 5, última eliminatoria antes de las semifinales. Berger firmó otra actuación sólida y alcanzó los 21,40 puntos, con tres maniobras puntuadas con 7,40, 7,03 y 6,97. El español terminó tercero, a solo dos puntos de Luca Vuillermet, segundo con 23,40. Benjamin Castenskiold ganó aquella manga con 25,83 puntos, mientras Clemens Siraki quedó cuarto.

Berger cierra así su participación después de alcanzar la última ronda previa a las semifinales y competir de manera directa con algunos de los principales aspirantes al título mundial. Había quedado eliminado en la ronda 4, mientras Sandro Ginzinger y Nöe Mercier terminaron su participación durante las rondas anteriores.

Castenskiold, Gerard, Vuillermet y Makana disputarán la final masculina. La primera semifinal tuvo un desenlace ajustado. Benjamin Castenskiold ganó con 25,70 puntos, acompañado a la final por Axel Gerard, segundo con 24,93. En la segunda semifinal, Luca Vuillermet se impuso con 23,63 puntos, impulsado por un FS14 de 9,03. Rocco Makana ocupó la segunda plaza con 23,30 y consiguió el otro billete para la final. Tomas Acherer, líder del ranking antes de la prueba de Fuerteventura, quedó eliminado con 22,47 puntos, por un pequeño salto previo que fue contabilizado como su maniobra.