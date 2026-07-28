La ULPGC lleva la lucha canaria a la Universidad de León

La Cátedra Emilio Rivero de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha presentado en la Universidad de León el I Encuentro Interuniversitario de Luchas Tradicionales que tendrá lugar en la capital de la provincia castellano leonesa, mañana, a partir de las 18.00 horas en el Campus de Vegazana.

La confrontación será a doble modalidad, con la participación de luchadores y lucharas canarias de las dos universidades públicas del Archipiélago. La selección canaria la integrarán los luchadores: Pablo Guilén (ULPGC Gran Canaria), Juan Francisco Elvira (Universidad de La Laguna, Tuineje, Fuerteventura), Santiago Mesa (ULPGC, Arona, Tenerife), Franscisco Manuel Jiménez (ULL, La Matanza de Acentejo, Tenerife), Miguel Ángel Cabrera (ULL Santa Cruz de Tenerife), Samuel Brito "El Coronel II" (ULL, Puerto del Rosario, Fuerteventura). Y las luchadoras: Tindaya Attindamana Infante (ULPGC Agüimes Gran Canaria), India Alexandra García (ULL Arrecife de Lanzarote), Lorena María Mateo (ULPGC Las Palmas de Gran Canaria), Carla Hernández (ULL. Los Llanos de Aridane La Palma), Indira Mudrikka Alonso (ULPGC Las Palmas de Gran Canaria). Mandadores estarán: Eloy Guillén y Ana Dolores Molina. También estará como monitor de la Escuale de Lucha Canaria de la cátedra, Alejandro Jesús Araya, y como árbitro el teldense Héctor León de la Federación Insular de Gran Canaria.

Las agarradas al estilo canario serán al sistema de todos contra todos, mientras que al leonés será al modo tradicional de reto por bandos.

Dos prácticas deportivas con historia

En el acto de presentación, la rectora de la Universidad de León, Nuria González, destacó la importancia del evento, al reforzar la relación entre el conocimiento universitario de dos prácticas deportivas profundamente vinculadas a la historia, la cultura y la identidad de León y Canarias. También exaltó el compromiso de la Universidad leonesa con la protección y promoción de su modalidad de lucha.

Por su parte, José Miguel Álamo, en calidad de vicerrector de cultura, deportes y sociedad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria señaló la responsabilidad y el compromiso que tiene las universidades públicas para contribuir a que estas manifestaciones culturales populares continúen en las nuevas generaciones.

Y la presidenta de la Federación de Lucha Leonesa, Susana Ropero, alabó la oportunidad que brinda este innovador intercambio con la lucha canaria desde las universidades.

Por último, el Víctor Alonso, director de la cátedra de lucha canaria de la ULPGC explicó como este encuentro facilitará la conexión del ámbito universitario con estas luchas autóctonas.

Seminarios de formación

El programa de este intercambio también contempla seminarios de arbitraje, de enseñanza y blandeos, además de talleres de tecnificación, sobre el árbitraje en la lucha canaria y los aluches.

Víctor Alonso entregó a la rectora de la universidad leonesa dos equipajes de ropa de brega de lucha canaria, como recuerdo del evento, y el símbolo de la Cátedra Emilio Rivero, que también cuenta con el apoyo del ayuntamiento tinerfeño de Tegueste y del Cabildo de Gran Canaria.