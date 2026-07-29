Arantxa Rus avanza a octavos y mantiene vivo su sueño del cuarto título en el ITF W100 DISA Gran Canaria Maspalomas

La tenista neerlandesa, tres veces campeona del torneo, confirmó su condición de favorita tras imponerse a la española Ane Mintegi y mantener intactas sus opciones de conquistar un cuarto título sobre las pistas del Club Conde Jackson Maspalomas.

Arantxa Rus cumple y sigue en la pelea por el título

La jugadora neerlandesa, quinta cabeza de serie, derrotó a Ane Mintegi por 6-2 y 6-3 en uno de los encuentros más esperados de la jornada. Rus volvió a demostrar su experiencia en un torneo que conoce a la perfección y donde aspira a ampliar su exitoso palmarés.

Otra de las grandes protagonistas del día fue la argentina Nadia Podoroska, que firmó una sólida victoria ante la francesa Sara Cakarevic por 6-4 y 6-0, mientras que la checa Dominica Salkova, segunda favorita del cuadro, protagonizó una de las remontadas del campeonato al vencer a la croata Lea Boskovic por 4-6, 6-0 y 6-4.

Solo tres españolas siguen en el cuadro principal

La jornada también dejó las eliminaciones de Meritxell Teixidó y Ane Mintegi, por lo que la representación española queda reducida a Andrea Lázaro, cuarta cabeza de serie, además de las madrileñas María García Cid y Carmen Gallardo, que buscarán seguir avanzando en el torneo.

Entre el resto de clasificadas destacan la finlandesa Laura Hietaranta, la checa Anna Siskova, la brasileña Laura Pigossi y la maltesa Francesca Curmi, que completan un cuadro de octavos con algunas de las principales favoritas aún en competición.

Este jueves se disputan los octavos de final

El ITF W100 DISA Gran Canaria Maspalomas 2026 continuará este jueves desde las 09:30 horas con la disputa de los octavos de final del cuadro individual y los cuartos de final de dobles en las instalaciones del Club Conde Jackson Maspalomas.

La entrada seguirá siendo gratuita hasta completar aforo, permitiendo al público disfrutar de algunas de las mejores jugadoras del circuito internacional femenino en Gran Canaria.