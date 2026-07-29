Canaluz y la Federación de Vela Latina Canaria de Botes presentan ‘Energía que sabe a salitre’, la primera oferta energética exclusiva para el sector náutico de Canarias y de origen 100% renovable certificada

Canaluz continúa reforzando su compromiso con el deporte tradicional canario y con los colectivos que forman parte de la identidad de las Islas, con la puesta en marcha de una iniciativa pionera dirigida al mundo náutico.

La primera comercializadora canaria de energía para toda España presentó este miércoles, junto a la Federación de Vela Latina Canaria de Botes, una oferta energética exclusiva y de origen 100% renovable certificada para todo el sector en el Archipiélago y que lleva como lema: ‘Energía que sabe a salitre’ acompañada del lanzamiento de una nueva plataforma digital, concebida específicamente para facilitar el acceso a esta novedosa propuesta: https://vela.canaluz.es

Canaluz se convierte así en la primera comercializadora eléctrica canaria que desarrolla una propuesta energética específica para el mundo de la Vela Latina Canaria y del sector náutico isleño en su conjunto, de la mano de su Federación.

Una tarifa fija, de energía y potencia 100% renovables, las 24 horas del día

Según explicó el propio Director Comercial de Canaluz, Álvaro Brito Wildpret, “la oferta diseñada para el sector náutico contempla una tarifa 2.0TD con un precio único de la energía de 0,119 €/kWh durante las 24 horas del día, eliminando la complejidad de los distintos tramos horarios y permitiendo a los usuarios conocer desde el primer momento el coste real de su consumo”. “Además -dijo- incorpora un término de potencia de 0,07771 €/kW en ambos periodos (P1 y P2), junto a un contrato sin permanencia, con una duración inicial de un año y renovación automática, sin penalizaciones por baja”.

Álvaro Brito destacó que “a ello se suma el suministro de energía 100% renovable certificada, incluido de forma automática en todos los contratos y sin necesidad de instalaciones ni equipamientos adicionales, configurando una propuesta sencilla, transparente y competitiva, pensada para facilitar el ahorro y ofrecer la máxima tranquilidad a las personas vinculadas al mundo del mar.”

"Tras el éxito de los acuerdos alcanzados con el fútbol canario y otros colectivos sociales y deportivos de las Islas, Canaluz amplía ahora su compromiso con el deporte autóctono impulsando una oferta energética diseñada específicamente para el sector náutico con energía 100% renovable certificada, gracias a la colaboración de la Federación de Vela Latina Canaria de Botes,” señaló también Héctor Pérez, director de Comunicación y Marketing de la compañía, durante esta novedosa presentación que consideró estratégica para el posicionamiento de la marca en su mercado nativo de origen, el canario.

Ofertas energéticas específicas para los grandes colectivos sociales y deportivos de Canarias

“No estamos hablando únicamente de un patrocinio cuando llegamos al deporte,” -dijo Pérez- “estamos hablando de que Canaluz está creando ofertas energéticas específicas para los grandes colectivos sociales y deportivos de Canarias. Eso es novedoso. No conozco ninguna compañía -aseguró el director de Comunicación y Marketing de Canaluz- que esté desarrollando una estrategia así.”

"Apoyar un deporte tradicional no consiste únicamente en colocar un logotipo en una vela; consiste en generar oportunidades y beneficios reales para las personas que mantienen viva esa tradición," finalizó.

La presentación de esta exclusiva tarifa náutica tuvo lugar hoy en la sede de la Federación de Vela Latina Canaria de Botes, ubicada en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, y ha contado con la participación de su presidente, Manuel Farías, junto a los representantes de Canaluz, quienes dieron a conocer una iniciativa que nace con vocación de permanencia y con el objetivo de ofrecer un beneficio directo a quienes forman parte del ecosistema de la vela tradicional y del sector náutico en Canarias.

La nueva propuesta permitirá a los integrantes de este colectivo acceder a un estudio personalizado de su consumo eléctrico y conocer las ventajas de una oferta diseñada específicamente para responder a sus necesidades, todo ello a través de una plataforma web exclusiva: https://vela.canaluz.es que simplifica el proceso de contratación y acerca los servicios de Canaluz a un ámbito con una profunda tradición en las Islas.

Para Manuel Farías, presidente de la Federación, “esta acción es fruto de la estrecha colaboración entre Canaluz y la Federación de Vela Latina Canaria de Botes, una alianza que trasciende el ámbito deportivo para convertirse en un proyecto de valor añadido para cientos de familias y personas vinculadas a la actividad náutica. Armadores, tripulantes, patrones, directivos, colaboradores, federados, clubes y aficionados podrán beneficiarse de unas condiciones especialmente concebidas para este colectivo.”

Un compromiso que va más allá del patrocinio

El lanzamiento de esta ‘Energía que sabe a salitre’ supone un nuevo paso en la apuesta de Canaluz por el deporte vernáculo canario. Durante la presente temporada, la compañía ha respaldado activamente la Vela Latina Canaria mediante el patrocinio del histórico Unión Arenales, una colaboración que ahora se amplía para trasladar beneficios concretos al conjunto del sector.

Con esta iniciativa, Canaluz reafirma una forma de entender el patrocinio basada en generar un retorno real para los colectivos con los que colabora. El objetivo no es únicamente apoyar la práctica deportiva, sino contribuir también a mejorar la economía de quienes la hacen posible, poniendo a su disposición soluciones energéticas competitivas, un servicio cercano y una atención personalizada.

La nueva plataforma digital permitirá solicitar de forma rápida un estudio gratuito de la factura eléctrica, comparar las condiciones actuales del suministro y acceder a una propuesta individualizada, manteniendo la filosofía de Canaluz de ofrecer una energía sencilla, transparente y adaptada a las necesidades de cada cliente.

Como dijo el director de Comunicación y Marketing de la compañía, Héctor Pérez, durante esta presentación: "Canaluz quiere devolver al deporte tradicional canario parte de la energía que éste aporta cada fin de semana a nuestra sociedad."

Energía para preservar una tradición centenaria

La Vela Latina Canaria constituye uno de los símbolos más representativos del patrimonio deportivo y cultural de Gran Canaria. Cada temporada reúne a cientos de deportistas, voluntarios y aficionados que mantienen viva una tradición profundamente arraigada en la historia de la isla.

Consciente de ese valor social, Canaluz ha querido impulsar una iniciativa que reconoce el esfuerzo de quienes dedican su tiempo y su compromiso a preservar este deporte autóctono, estableciendo una alianza con la Federación que aspira a seguir creciendo en los próximos años, mediante nuevas acciones de colaboración.

La compañía considera que la energía también puede convertirse en una herramienta para fortalecer el tejido social y deportivo de Canarias, generando oportunidades de ahorro para colectivos que representan una parte esencial de la identidad de nuestra tierra.

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Con esta nueva propuesta, Canaluz consolida su estrategia de colaboración con los grandes colectivos deportivos del Archipiélago, y reafirma su voluntad de seguir apoyando aquellos proyectos que contribuyen a mantener vivas las tradiciones, fomentar la participación ciudadana y fortalecer el deporte canario desde un compromiso que va mucho más allá del patrocinio.