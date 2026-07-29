Gran Canaria 365 reúne a figuras del ciclismo mundial para reforzar la proyección internacional de la isla como destino deportivo

Gran Canaria volverá a convertirse este otoño en un punto de encuentro para algunos de los mejores corredores ciclistas del panorama internacional. La segunda edición de Gran Canaria 365 ya ha comenzado a desvelar a sus protagonistas con la confirmación de un primer grupo de embajadores formado por cuatro ciclistas de primer nivel que participarán en una semana de entrenamientos y actividades destinada a reforzar la imagen de Gran Canaria como un destino ideal para la práctica del ciclismo durante los doce meses del año.

La iniciativa, promovida por Turismo de Gran Canaria y creada por DG Eventos, se desarrollará del 22 al 29 de noviembre y combinará sesiones de entrenamiento, encuentros con medios de comunicación especializados y una prueba cicloturista abierta a aficionados. El objetivo es seguir impulsando la proyección internacional de la isla dentro del turismo deportivo y atraer tanto a deportistas profesionales como a ciclistas amateurs.

Cuatro corredores del World Tour encabezan el equipo de embajadores

La organización ha anunciado que el primer Equipo de Embajadores de Gran Canaria 365 estará integrado por el portugués Afonso Eulálio, del equipo Bahrain Victorious; el belga Cian Uijtdebroeks, del Movistar Team; el checo Mathias Vacek, del Lidl-Trek; y el también belga Maxim Van Gils, integrante del Red Bull-BORA-hansgrohe.

Se trata de corredores con una destacada presencia en el ciclismo internacional y que representan a algunas de las principales escuadras del World Tour, la máxima categoría del ciclismo profesional.

Según la organización, esta primera relación de participantes se ampliará durante las próximas semanas con nuevas incorporaciones, a medida que se vayan cerrando los acuerdos con otros ciclistas y equipos.

Apuesta por posicionar Gran Canaria como destino para entrenar todo el año

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, explicó que la presencia de ciclistas de reconocimiento internacional forma parte de una estrategia destinada a consolidar la imagen de la isla como un lugar de referencia para entrenar durante cualquier época del año.

El responsable insular recordó además que la primera edición del proyecto contó con la participación del campeón esloveno Tadej Pogačar, uno de los nombres más destacados del ciclismo mundial, lo que contribuyó a dar una importante proyección internacional al evento.

Afonso Eulalio, Mathias Vacek , Cian Uijtdebroeks y Maxim Van Gil, primeras novedades

Álamo señaló que la confirmación de nuevas figuras permite trasladar el mensaje de que Gran Canaria ofrece condiciones favorables para el entrenamiento durante los 365 días del año, gracias a factores como la diversidad de recorridos, la climatología y la variedad de perfiles montañosos y costeros que presenta la isla.

Jóvenes promesas y corredores consolidados

Entre los nombres ya confirmados figura Afonso Eulálio, considerado una de las jóvenes promesas del ciclismo internacional y reconocido como mejor joven del último Giro de Italia, según la información facilitada por la organización.

También participará Mathias Vacek, doble campeón de la República Checa en las modalidades de carretera y contrarreloj. El corredor del Lidl-Trek ha protagonizado una destacada temporada y llegó a vestir el maillot blanco que distingue al mejor joven durante las primeras jornadas del Tour de Francia 2026.

Otra de las incorporaciones será Maxim Van Gils, corredor del Red Bull-BORA-hansgrohe y especialista en pruebas de un día, con victorias en competiciones internacionales que lo han situado entre los ciclistas más destacados de su generación.

A ellos se suma Cian Uijtdebroeks, quien ya participó en la primera edición de Gran Canaria 365 y regresa a la isla después de asumir un papel relevante dentro del Movistar Team durante el pasado Tour de Francia. El belga es uno de los jóvenes escaladores con mayor proyección y afronta la próxima Vuelta a España como una de las referencias del conjunto español.

Una promoción internacional iniciada durante el Tour de Francia

La incorporación de estos corredores es fruto del trabajo desarrollado en las últimas semanas por Turismo de Gran Canaria y DG Eventos.

Según la organización, durante la reciente salida del Tour de Francia en Barcelona, el consejero Carlos Álamo y el gerente de DG Eventos, Daniel González, mantuvieron reuniones con corredores, representantes y directores de equipos para presentar el proyecto e invitarles a formar parte del programa de embajadores.

Estos encuentros forman parte de una estrategia de promoción que busca implicar a deportistas con gran repercusión internacional para aumentar la visibilidad de Gran Canaria en mercados vinculados al turismo deportivo.

Entrenamientos por toda la isla y una gran cita cicloturista

La denominada Semana Grande de Gran Canaria 365 reunirá durante ocho días a los participantes en diferentes rutas de entrenamiento distribuidas por distintos puntos de la isla.

El programa culminará el 29 de noviembre con la celebración de la Gran Fondo Pico de las Nieves Ciclismo a Fondo, una prueba con salida desde Arucas en la que los embajadores compartirán recorrido con cientos de cicloturistas.

El primer Equipo de Embajadores Gran Canaria 365 tendrá más integrantes a la espera de completar el cartel durante las próximas semanas

La organización destaca que esta actividad permitirá a aficionados nacionales e internacionales pedalear junto a algunos de los principales referentes del ciclismo profesional, además de conocer algunos de los recorridos más representativos de Gran Canaria.

Una estrategia que va más allá de una semana de actividades

Gran Canaria 365 no se limita a la celebración de un evento deportivo. El proyecto forma parte de una estrategia de promoción turística impulsada por Turismo de Gran Canaria mediante el programa Tri Bike & Run, orientada a posicionar la isla como un destino especializado en deportes al aire libre.

Dentro de esta planificación también se incluye un press trip con la participación de periodistas y medios internacionales especializados. El objetivo es aumentar la presencia de Gran Canaria en publicaciones y plataformas dedicadas al ciclismo y al turismo activo, contribuyendo a reforzar su proyección en el exterior.

La organización considera que la combinación de entrenamientos, promoción internacional y participación de figuras del ciclismo profesional ayuda a mostrar las condiciones que ofrece la isla para este deporte, tanto a nivel profesional como recreativo.

El cartel seguirá creciendo en las próximas semanas

Los responsables de Gran Canaria 365 han adelantado que el listado de participantes aún no está cerrado. Durante las próximas semanas se anunciarán nuevos corredores que completarán el cartel de la segunda edición y ampliarán el equipo de embajadores.

Con ello, el proyecto aspira a consolidarse como una de las principales iniciativas de promoción del turismo deportivo en Canarias, aprovechando la presencia de deportistas de élite para proyectar internacionalmente la oferta de la isla.

Las personas interesadas en consultar el programa, las novedades sobre los participantes o los detalles del evento podrán hacerlo a través de la página oficial de la iniciativa.