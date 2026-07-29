El Rocasa Gran Canaria inicia la pretemporada con siete fichajes y el regreso a Europa como gran objetivo

El Rocasa Gran Canaria ya está en marcha. El conjunto teldense ha iniciado este miércoles la pretemporada 2026-27 en el Pabellón Antonio Moreno con una plantilla reforzada por siete incorporaciones y el reto de defender el título de la Liga Guerreras Iberdrola, competir de nuevo en Europa y pelear por todos los títulos del calendario.

Siete caras nuevas para afrontar una temporada de máxima exigencia

La primera sesión de entrenamiento ha servido para que el cuerpo técnico, dirigido por Dejan Ojeda, comenzara a trabajar con la mayor parte de las nuevas incorporaciones. Sobre la pista estuvieron Ana Palomino, Alba Fort, Uxue Morentin, Irene Botella, Itahisa Castillo e Iria Ranz, mientras que Fernanda Lima se incorporará en las próximas semanas una vez resuelva los trámites administrativos pendientes en su país.

La renovación de la plantilla llega en una temporada especialmente exigente para el club, que además de defender el campeonato liguero disputará la Copa de la Reina, la Supercopa de España y volverá a competir en la EHF European League tras varias temporadas de ausencia.

El Rocasa Gran Canaria da el pistoletazo de salida a la temporada 2026-27 / La Provincia

Dejan Ojeda: "El título también nos obliga a dar un poco más"

El entrenador del Rocasa Gran Canaria afronta el nuevo curso convencido de que el equipo puede seguir creciendo pese al aumento de la exigencia.

Ojeda aseguró que el título conquistado la pasada campaña supone una motivación añadida para el grupo y reconoció que el objetivo será volver a competir al máximo nivel en todas las competiciones.

El técnico admitió que el reto será complicado, aunque mostró su confianza en el potencial de la plantilla para luchar por nuevos éxitos durante la temporada.

Almudena Rodríguez: "Queremos pelear por todos los títulos"

La capitana del conjunto teldense aseguró que el equipo afronta la nueva campaña con la misma ilusión que el pasado curso y destacó el regreso a las competiciones europeas como uno de los grandes alicientes de la temporada.

Para la internacional canaria, volver a disputar la EHF European League supone recuperar un escaparate que el club llevaba varios años sin disfrutar y que permitirá medir el nivel del equipo frente a algunos de los mejores conjuntos del continente.

Por su parte, una de las incorporaciones del verano, Ana Palomino, aseguró sentirse ilusionada por regresar al Rocasa y dejó claro que su objetivo es aportar al grupo desde el primer día, sin comparaciones con las jugadoras que ya no continúan en la plantilla.

El Rocasa Gran Canaria da el pistoletazo de salida a la temporada 2026-27 / La Provincia

El calendario de la pretemporada

Antes del inicio oficial de la temporada, el Rocasa Gran Canaria disputará varios amistosos para preparar el nuevo curso.

Entre el 14 y el 16 de agosto, el Pabellón Antonio Moreno acogerá un torneo de pretemporada con la participación del CB Zonzamas, el Conservas Orbe Zendal Porriño y el conjunto eslovaco Michalovce.

Posteriormente, entre el 21 y el 22 de agosto, el equipo viajará a Galicia para disputar el Torneo de Porriño frente al Conservas Orbe Zendal Porriño, Mecalia Atlético Guardés y Lobas Global Atac Oviedo.

La preparación concluirá con la disputa de la Copa Gobierno de Canarias, prevista para los días 26 y 29 de agosto, en la que el Rocasa se enfrentará al CB Zonzamas.