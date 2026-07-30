Canarias domina el I Torneo Interuniversitario de Luchas Tradicionales tras imponerse a León en las dos modalidades

El combinado canario se proclamó vencedor del I Torneo Interuniversitario de Luchas Tradicionales, celebrado este miércoles en el Campus de Vegazana de la Universidad de León. La representación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se impuso tanto en la competición disputada bajo las normas de la lucha leonesa como en las luchadas de lucha canaria.

La jornada formó parte del encuentro impulsado por la Universidad de León y la Cátedra Emilio Rivero de Lucha Canaria de la ULPGC, con el objetivo de estrechar lazos entre dos deportes tradicionales con una fuerte raíz histórica y cultural.

Canarias también gana bajo las reglas de la lucha leonesa

La primera competición se desarrolló siguiendo el reglamento de la lucha leonesa. El equipo canario logró la victoria y el majorero Kiko Elvira fue el último luchador en mantenerse en pie, convirtiéndose en el "gallo" de su combinado.

En este enfrentamiento también destacó Tindaya Infante, que recibió el tradicional mazapán, un reconocimiento que distingue al luchador o luchadora que consigue más derribos durante la competición.

Amplio triunfo en lucha canaria

Tras la modalidad leonesa llegó el turno de la lucha canaria. El equipo femenino se impuso con claridad por 22-3, mientras que el conjunto masculino cerró la jornada con otra victoria, esta vez por 24-12.

Más allá de los resultados, el torneo sirvió para que deportistas de ambas modalidades compartieran experiencias, técnicas y conocimientos, reforzando los vínculos entre dos disciplinas que forman parte del patrimonio deportivo y cultural de Canarias y León.

La organización considera que esta primera edición sienta las bases para futuras colaboraciones entre ambas universidades y para seguir impulsando la divulgación y conservación de la lucha canaria y la lucha leonesa.