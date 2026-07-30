Canarias domina el I Torneo Interuniversitario de Luchas Tradicionales tras imponerse a León en las dos modalidades
El evento busca estrechar lazos entre deportes tradicionales y sienta las bases para futuras colaboraciones entre las universidades de Canarias y León
El combinado canario se proclamó vencedor del I Torneo Interuniversitario de Luchas Tradicionales, celebrado este miércoles en el Campus de Vegazana de la Universidad de León. La representación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se impuso tanto en la competición disputada bajo las normas de la lucha leonesa como en las luchadas de lucha canaria.
La jornada formó parte del encuentro impulsado por la Universidad de León y la Cátedra Emilio Rivero de Lucha Canaria de la ULPGC, con el objetivo de estrechar lazos entre dos deportes tradicionales con una fuerte raíz histórica y cultural.
Canarias también gana bajo las reglas de la lucha leonesa
La primera competición se desarrolló siguiendo el reglamento de la lucha leonesa. El equipo canario logró la victoria y el majorero Kiko Elvira fue el último luchador en mantenerse en pie, convirtiéndose en el "gallo" de su combinado.
En este enfrentamiento también destacó Tindaya Infante, que recibió el tradicional mazapán, un reconocimiento que distingue al luchador o luchadora que consigue más derribos durante la competición.
Amplio triunfo en lucha canaria
Tras la modalidad leonesa llegó el turno de la lucha canaria. El equipo femenino se impuso con claridad por 22-3, mientras que el conjunto masculino cerró la jornada con otra victoria, esta vez por 24-12.
Más allá de los resultados, el torneo sirvió para que deportistas de ambas modalidades compartieran experiencias, técnicas y conocimientos, reforzando los vínculos entre dos disciplinas que forman parte del patrimonio deportivo y cultural de Canarias y León.
La organización considera que esta primera edición sienta las bases para futuras colaboraciones entre ambas universidades y para seguir impulsando la divulgación y conservación de la lucha canaria y la lucha leonesa.
- Las Palmas de Gran Canaria tramita la expulsión del concesionario de El Atlante tras detectar el derribo del local original
- Muere en Alemania Leticia Fonte Marrero, hija mayor del periodista Juan Francisco Fonte
- Violencia en Las Palmas de Gran Canaria: un grupo de jóvenes agrede a dos hermanos en la Plaza de España
- Russell Crowe lidera la resistencia celta contra las legiones romanas un día más en Hoya del Pozo
- Muere tras nueve meses ingresado por una caída en un hotel de Canarias
- Detenido un empleado por estafar más de 153.000 euros en una empresa de material hidráulico en Fuerteventura
- La Diócesis de Canarias anuncia los nuevos nombramientos de párrocos en Las Palmas para el curso 2026/2027: todos los cambios
- Rubén, bombero: 'Este pequeño gesto al cerrar la puerta por la noche te puede salvar la vida