Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
'Caso Valka'Funeral de Fabiola MbulitoAccidente mortal CanariasTiempo en CanariasNueva licitación estadio de Gran CanariaUD Las Palmas20 años sin Sara MoralesTerraza de El Atlante en LPGCPerra de Chenoa
instagramlinkedin

Canarias domina el I Torneo Interuniversitario de Luchas Tradicionales tras imponerse a León en las dos modalidades

El evento busca estrechar lazos entre deportes tradicionales y sienta las bases para futuras colaboraciones entre las universidades de Canarias y León

Canarias domina el I Torneo Interuniversitario de Luchas Tradicionales tras imponerse a León en las dos modalidades

Canarias domina el I Torneo Interuniversitario de Luchas Tradicionales tras imponerse a León en las dos modalidades / La Provincia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

El combinado canario se proclamó vencedor del I Torneo Interuniversitario de Luchas Tradicionales, celebrado este miércoles en el Campus de Vegazana de la Universidad de León. La representación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se impuso tanto en la competición disputada bajo las normas de la lucha leonesa como en las luchadas de lucha canaria.

La jornada formó parte del encuentro impulsado por la Universidad de León y la Cátedra Emilio Rivero de Lucha Canaria de la ULPGC, con el objetivo de estrechar lazos entre dos deportes tradicionales con una fuerte raíz histórica y cultural.

Canarias también gana bajo las reglas de la lucha leonesa

La primera competición se desarrolló siguiendo el reglamento de la lucha leonesa. El equipo canario logró la victoria y el majorero Kiko Elvira fue el último luchador en mantenerse en pie, convirtiéndose en el "gallo" de su combinado.

En este enfrentamiento también destacó Tindaya Infante, que recibió el tradicional mazapán, un reconocimiento que distingue al luchador o luchadora que consigue más derribos durante la competición.

Amplio triunfo en lucha canaria

Tras la modalidad leonesa llegó el turno de la lucha canaria. El equipo femenino se impuso con claridad por 22-3, mientras que el conjunto masculino cerró la jornada con otra victoria, esta vez por 24-12.

Más allá de los resultados, el torneo sirvió para que deportistas de ambas modalidades compartieran experiencias, técnicas y conocimientos, reforzando los vínculos entre dos disciplinas que forman parte del patrimonio deportivo y cultural de Canarias y León.

Noticias relacionadas y más

La organización considera que esta primera edición sienta las bases para futuras colaboraciones entre ambas universidades y para seguir impulsando la divulgación y conservación de la lucha canaria y la lucha leonesa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las Palmas de Gran Canaria tramita la expulsión del concesionario de El Atlante tras detectar el derribo del local original
  2. Muere en Alemania Leticia Fonte Marrero, hija mayor del periodista Juan Francisco Fonte
  3. Violencia en Las Palmas de Gran Canaria: un grupo de jóvenes agrede a dos hermanos en la Plaza de España
  4. Russell Crowe lidera la resistencia celta contra las legiones romanas un día más en Hoya del Pozo
  5. Muere tras nueve meses ingresado por una caída en un hotel de Canarias
  6. Detenido un empleado por estafar más de 153.000 euros en una empresa de material hidráulico en Fuerteventura
  7. La Diócesis de Canarias anuncia los nuevos nombramientos de párrocos en Las Palmas para el curso 2026/2027: todos los cambios
  8. Rubén, bombero: 'Este pequeño gesto al cerrar la puerta por la noche te puede salvar la vida

Bodegas Conatvsm, Landmar Hoteles y La Palma encabezan los Premios de Turismo Islas Canarias 2026

Bodegas Conatvsm, Landmar Hoteles y La Palma encabezan los Premios de Turismo Islas Canarias 2026

Canarias domina el I Torneo Interuniversitario de Luchas Tradicionales tras imponerse a León en las dos modalidades

Canarias domina el I Torneo Interuniversitario de Luchas Tradicionales tras imponerse a León en las dos modalidades

La UEFA entra en guerra contra FIFA y boicotea el Mundial

La UEFA entra en guerra contra FIFA y boicotea el Mundial

Los 'stickers' de WhatsApp impulsan el turismo interno en Canarias con más de 185.000 usuarios

Los 'stickers' de WhatsApp impulsan el turismo interno en Canarias con más de 185.000 usuarios

Guía da este viernes el pistoletazo de salida a las fiestas de La Virgen 2026 con el Pregón de Sergio Aguiar y Javier Estévez

Guía da este viernes el pistoletazo de salida a las fiestas de La Virgen 2026 con el Pregón de Sergio Aguiar y Javier Estévez

María Sabaté, auxiliar veterinaria: “Un perro puede pasar de tener un golpe de calor leve a uno grave en solo 15 minutos”

María Sabaté, auxiliar veterinaria: “Un perro puede pasar de tener un golpe de calor leve a uno grave en solo 15 minutos”

Bomberos extinguen un incendio en una vivienda en Molino de Viento

Bomberos extinguen un incendio en una vivienda en Molino de Viento

El acceso a la playa de Veneguera reabrió hoy a las 16:00 horas

El acceso a la playa de Veneguera reabrió hoy a las 16:00 horas
Tracking Pixel Contents