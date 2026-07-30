Lanzarote reúne a 42 equipos en la única prueba canaria del Supercampeonato de España de Rallyes

Lanzarote se convertirá la próxima semana en uno de los principales escenarios del automovilismo nacional con la celebración de la 28.ª edición del Rallye de Tierra Isla de los Volcanes-Trofeo Ciudad de Arrecife. La prueba, puntuable para el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), reunirá a 42 equipos entre el martes 4 y el sábado 8 de agosto.

El rally contará con una amplia representación de los aspirantes al título nacional, además de participantes del Desafío Peugeot España y de los campeonatos canarios. La lista oficial de inscritos se publicará este viernes a las 20.00 horas.

La competición fue presentada este jueves en el Cabildo de Lanzarote en un acto encabezado por el presidente insular, Oswaldo Betancort, junto a representantes de las administraciones públicas, las federaciones de automovilismo, el CD Evesport y las principales empresas patrocinadoras.

"El epicentro del motor nacional"

Betancort afirmó que Lanzarote se convertirá durante esos días "en el epicentro del motor nacional" con la llegada de algunos de los pilotos más rápidos del país.

"La competición atraerá a los pilotos más rápidos del país a las carreteras conejeras, un escenario único para un evento que es la sexta prueba puntuable y que, además, supone un punto de equilibrio decisivo de la temporada", señaló el presidente del Cabildo.

El consejero insular de Actividad Física y Deportes, Juan Monzón, destacó la dimensión nacional e internacional del rally y subrayó la colaboración entre las diferentes instituciones para mantener la prueba dentro del calendario deportivo.

Monzón recordó la implicación del Servicio Insular de Deportes, los Centros de Arte, Cultura y Turismo, el área de Turismo y el Fondo de Desarrollo de Canarias, gestionado por la vicepresidenta insular, María Jesús Tovar.

Deporte y protección del territorio

El consejero de Política Territorial, Jesús Machín, felicitó al equipo técnico y administrativo encargado de tramitar la prueba por demostrar que "es absolutamente compatible la protección de nuestro entorno con la práctica deportiva".

Los representantes del Cabildo y de los ayuntamientos de Arrecife, Yaiza, Tías y Teguise también reconocieron el trabajo del CD Evesport y de las federaciones Canaria y de Las Palmas de Automovilismo.

El Isla de los Volcanes será este año la única prueba de Canarias incluida en la máxima categoría de los rallyes españoles. La Real Federación Española de Automovilismo trasladó mediante un vídeo de su vicepresidente, José Vicente Medina, su confianza y apoyo a la organización en su estreno dentro del S-CER.

Catorce vehículos Rally2

Entre los principales atractivos deportivos destaca la presencia de 14 vehículos de la categoría Rally2, con modelos como el Skoda Fabia, el Toyota Yaris, el Citroën C3, el Hyundai i20 N y el Lancia Ypsilon HF.

La relación de participantes incluye a pilotos como Diego Ruiloba, Pepe López, Sergi Pérez, Giovanni Fariña, Yeray Lemes, José Luis García, Ferran Jubany, Borja Pérez, Gabriele Campagnoli, Gustavo Sosa, Juan Carlos Quintana, Alfonso Viera, Alexander Semenov y Javier Bramon.

También competirá el piloto grancanario Pedro Peñate, habitual del Rally Dakar, al volante de un Century.

La organización mantuvo antes de la presentación institucional la última reunión de coordinación del dispositivo de seguridad, en la que participaron los organismos responsables de proteger al público y garantizar el funcionamiento de la competición.

Diez tramos por varios municipios

La actividad comenzará el martes con los test oficiales en el tramo de Famara, que se desarrollarán durante la mañana y la tarde. El miércoles, los equipos reconocerán los tramos cronometrados.

La ceremonia de salida tendrá lugar el jueves a las 20.00 horas en la avenida próxima a la playa del Reducto, en Arrecife. Una hora antes, los pilotos participarán en una firma de autógrafos para los aficionados.

El viernes se celebrarán el shakedown, el tramo de calificación, la elección del orden de salida y la primera etapa, formada por cuatro especiales. La competición terminará el sábado con otros seis tramos cronometrados y la entrega de trofeos, prevista para las 18.00 horas.

La sede del rally se instalará en los salones del Arrecife Gran Hotel, mientras que la zona de asistencia se ubicará en el recinto ferial situado junto al Cabildo de Lanzarote.

El itinerario completo, la revista oficial, el libro de prensa y los detalles de los diez tramos cronometrados, distribuidos por buena parte de los municipios de la isla, estarán disponibles a partir del lunes en la página web de la prueba.

La organización también distribuirá durante la próxima semana una guía del aficionado en formato impreso y digital, con información sobre los accesos y las zonas habilitadas para seguir el rally con seguridad.