Lola Carrión redondea una temporada espectacular con el 'top 5' del Europeo de Optimist

La lanzaroteña Lola Carrión Morales, de 12 años, firmó un excelente quinto lugar en el Campeonato de Europa de Optimista que ha finalizado este jueves en Polonia. El equipo español, que ha tenido al canario Ángel Zubiría Medina como entrenador, ganaba la Nations Cup y celebra el oro femenino de la balear María Luc Bastard y el bronce masculino que se trae el catalán Lucas Garrido.

Finamente, la competición continental se cierra con ocho mangas (seis de clasificación y dos finales) de las diez programadas, ya que en la última jornada sólo se ha disputado una prueba. El campeonato continental reunia a 122 niñas y 170 niños, aunque no todos europeos, durante siete días en la localidad polaca de Gdynia.

Noticias relacionadas

Para la única canaria del equipo español, el 'top 5' en el Europeo supone la guinda de un año espectacular. La regatista del RCN de Arrecife viajó a Polonia tras proclamarse este año campeona de Canarias; primera del ranking canario; oro en las tres regatas del circuito autonómico (en dos fue primera sub 1 3y una como líder absoluta) y, además, campeona de España en su categoría como mejor equipo.