Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
'Caso Valka'Funeral de Fabiola MbulitoAccidente mortal CanariasTiempo en CanariasNueva licitación estadio de Gran CanariaUD Las Palmas20 años sin Sara MoralesTerraza de El Atlante en LPGCPerra de Chenoa
instagramlinkedin

Lola Carrión redondea una temporada espectacular con el 'top 5' del Europeo de Optimist

La regatista del RC Náutico deArrecice, en la formación con la que España gana la Nations Cup en el campeonato continental de Polonia

Lola Carrión redondea una temporada espectacular con el 'top 5' del Europeo de Optimist

Lola Carrión redondea una temporada espectacular con el 'top 5' del Europeo de Optimist

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

La lanzaroteña Lola Carrión Morales, de 12 años, firmó un excelente quinto lugar en el Campeonato de Europa de Optimista que ha finalizado este jueves en Polonia. El equipo español, que ha tenido al canario Ángel Zubiría Medina como entrenador, ganaba la Nations Cup y celebra el oro femenino de la balear María Luc Bastard y el bronce masculino que se trae el catalán Lucas Garrido.

Finamente, la competición continental se cierra con ocho mangas (seis de clasificación y dos finales) de las diez programadas, ya que en la última jornada sólo se ha disputado una prueba. El campeonato continental reunia a 122 niñas y 170 niños, aunque no todos europeos, durante siete días en la localidad polaca de Gdynia.

Noticias relacionadas

Para la única canaria del equipo español, el 'top 5' en el Europeo supone la guinda de un año espectacular. La regatista del RCN de Arrecife viajó a Polonia tras proclamarse este año campeona de Canarias; primera del ranking canario; oro en las tres regatas del circuito autonómico (en dos fue primera sub 1 3y una como líder absoluta) y, además, campeona de España en su categoría como mejor equipo.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las Palmas de Gran Canaria tramita la expulsión del concesionario de El Atlante tras detectar el derribo del local original
  2. Muere en Alemania Leticia Fonte Marrero, hija mayor del periodista Juan Francisco Fonte
  3. Violencia en Las Palmas de Gran Canaria: un grupo de jóvenes agrede a dos hermanos en la Plaza de España
  4. Russell Crowe lidera la resistencia celta contra las legiones romanas un día más en Hoya del Pozo
  5. Muere tras nueve meses ingresado por una caída en un hotel de Canarias
  6. Detenido un empleado por estafar más de 153.000 euros en una empresa de material hidráulico en Fuerteventura
  7. La Diócesis de Canarias anuncia los nuevos nombramientos de párrocos en Las Palmas para el curso 2026/2027: todos los cambios
  8. Rubén, bombero: 'Este pequeño gesto al cerrar la puerta por la noche te puede salvar la vida

Lola Carrión redondea una temporada espectacular con el 'top 5' del Europeo de Optimist

Lola Carrión redondea una temporada espectacular con el 'top 5' del Europeo de Optimist

El sueño de John Shurna de regresar al CB Gran Canaria se aleja

El sueño de John Shurna de regresar al CB Gran Canaria se aleja

Agaete recurre a policías locales de Tenerife para La Rama por la falta de interés de los agentes de Gran Canaria

Agaete recurre a policías locales de Tenerife para La Rama por la falta de interés de los agentes de Gran Canaria

Mogán dispara el alquiler en Canarias: ya supera los 21 euros por metro

Mogán dispara el alquiler en Canarias: ya supera los 21 euros por metro

Francia empieza a recuperar la normalidad con el regreso de 84.000 evacuados tras los incendios de Gironda

Francia empieza a recuperar la normalidad con el regreso de 84.000 evacuados tras los incendios de Gironda

Sorpresa en el ITF W100 DISA Gran Canaria: cae la número uno del torneo antes de los cuartos de final

Sorpresa en el ITF W100 DISA Gran Canaria: cae la número uno del torneo antes de los cuartos de final

Las Palmas de Gran Canaria impulsa la náutica y cuatriplica su impacto social y económico

Las Palmas de Gran Canaria impulsa la náutica y cuatriplica su impacto social y económico

Ola de calor en las islas: Las medianías del sur de Gran Canaria rozan los 40 grados centígrados

Ola de calor en las islas: Las medianías del sur de Gran Canaria rozan los 40 grados centígrados
Tracking Pixel Contents