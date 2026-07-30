Nia Suardiaz firma tres victorias y lidera el protagonismo español en el FreeFly-Slalom de Sotavento

El FreeFly-Slalom (masculino y femenino) completó este jueves cuatro eliminatorias en la jornada previsiblemente final del 38º Campeonato del Mundo de Windsurfing & Wingfoil de Fuerteventura. La representación española volvió a tener un papel destacado en Sotavento, especialmente en la categoría femenina, con tres victorias de Nia Suardiaz (ES) y una actuación muy regular de Mar De Arce (ES).

A falta de la publicación de la clasificación general definitiva, las cuatro eliminatorias dejan a las españolas como protagonistas de buena parte de las finales disputadas.

Tres victorias de Nia Suardiaz

Nia Suardiaz (ES) ganó las dos primeras eliminatorias femeninas y volvió a imponerse en la E4. Su única final sin victoria fue la tercera, en la que terminó segunda por detrás de Kylie Belloeuvre (FR).

La deportista criada en Tarifa venció además en sus mangas clasificatorias de las cuatro pruebas, completando una jornada de gran regularidad tanto en las rondas iniciales como en las finales.

Sus resultados en las cuatro eliminatorias fueron:

E1

1.ª

E2

1.ª

E3

2.ª

E4

1.ª

En la cuarta final, Suardiaz superó a Kylie Belloeuvre (FR) y Enoha Laurent (FR), segunda y tercera respectivamente.

Mar De Arce encadena tres podios

Mar De Arce (ES) también mantuvo una presencia constante en las mangas decisivas. La catalana terminó tercera en las finales de la E1, E2 y E3.

En la tercera eliminatoria ganó además su manga clasificatoria por delante de Enoha Laurent (FR) y Bowien Van Der Linden (NL). En la E4 volvió a clasificarse directamente para la final después de terminar tercera en una serie dominada íntegramente por las españolas.

Su última final concluyó con una descalificación, que la situó séptima, pero su balance previo dejó tres podios consecutivos.

E1

3.ª

E2

3.ª

E3

3.ª

E4

7.ª, DSQ

Sofia Ginzinger progresa hasta las finales principales

Sofia Ginzinger (ES) comenzó la competición disputando las mini finales de las dos primeras eliminatorias. En la E3 dio un paso adelante y alcanzó la final principal, donde terminó sexta.

La tarifeña volvió a clasificarse para la final en la cuarta eliminatoria después de ser segunda en su manga, solo por detrás de Nia Suardiaz (ES) y por delante de Mar De Arce (ES). Las tres españolas ocuparon así las primeras posiciones de esa serie.

Ginzinger fue finalmente octava en la E4 tras ser descalificada.

Citzia, Rodríguez y Zabell alcanzan mangas decisivas

En categoría masculina, Alberto Citzia (ES), Jeremy Rodríguez (ES) y Leo Zabell (ES) alternaron su presencia entre las finales principales y las mini finales.

Alberto Citzia (ES), deportista de Corralejo, fue cuarto en su primera manga de la E1 y consiguió acceder a la final principal, donde terminó décimo con DNF. En la E3 fue cuarto en la mini final, mientras en la E4 concluyó noveno tras una descalificación.

Jeremy Rodríguez (ES), de Las Palmas, logró su mejor resultado parcial en la mini final de la cuarta eliminatoria, en la que terminó segundo por detrás de Luca Gasperini (IT). También fue tercero en la mini final de la E1 y alcanzó la final principal de la E3, donde ocupó la octava posición.

Leo Zabell (ES) alcanzó igualmente la final de la tercera eliminatoria. Terminó séptimo, por delante de Jeremy Rodríguez (ES), después de haber sido quinto en su manga clasificatoria. En la cuarta eliminatoria fue descalificado en la mini final.

Bastien Escofet domina las finales masculinas

Bastien Escofet (FR) fue el competidor más destacado de las cuatro eliminatorias masculinas. Ganó la E1, la E3 y la E4, mientras Tom Pansard (FR) se impuso en la E2.

En la última final, Escofet terminó por delante de Francesco Cappuzzo (IT) y Alessandro Tomasi (IT). Ningún español accedió a esa manga decisiva, aunque Jeremy Rodríguez (ES) había conseguido previamente la segunda posición en la mini final.

Noticias relacionadas

Las Super Finales masculina y femenina de FreeFly-Slalom se disputarán esta tarde a partir de las 14:45 en Sotavento. Estas mangas decisivas determinarán a los campeones de la prueba de Fuerteventura y permitirán conocer también a los nuevos campeones del mundo de la especialidad.