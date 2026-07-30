“Quiero acabar el combate antes del límite”: Kalem Formento, antes de su debut profesional

¿Está nervioso antes de su debut profesional en el boxeo?

Durante estos días previos todavía no siento nervios. Ahora mismo lo que siento es mucha felicidad, porque sé que estoy muy cerca de cumplir un sueño y un objetivo que tengo desde pequeño. Seguramente esos nervios llegarán en los últimos minutos antes de subir al ring, pero normalmente siempre me aparecen bastante tarde.

Grandes peleadores como Ilia Topuria suelen pronosticar cómo acabarán sus combates, ¿se atreve a hacerlo con el suyo?

No me gusta decir ni en qué asalto ni con qué mano. Yo me subo al ring a disfrutar y a hacer todo lo posible para que el combate termine con mi brazo levantado. Mi intención es ganar antes del límite y estoy convencido de que el resultado va a ser favorable. Creo que la gente verá una versión mejorada de mí, con más hambre y más ganas que nunca. Voy a buscar la victoria por la vía rápida y, si no llega, confío en demostrar una superioridad clara sobre el ring.

Mañana es día de pesaje, ¿cómo afronta este proceso tan estricto en el que o da el peso exacto o no puede competir?

Las horas previas al pesaje siempre resultan complicadas. Es cuando el boxeador tiene más hambre, más sed y más ganas de que llegue el momento de pelear. Supone una parte muy importante del trabajo que requiere mucha disciplina para alcanzar el peso correcto e intentar llegar con la mayor energía posible. Me lo tomo con responsabilidad, pues sé que es mi obligación dar el peso de la forma más saludable posible. A veces es duro reducir las cantidades de la comida y la bebida, pero se trata de una parte de este deporte y sé que luego todo ese sacrificio tendrá su recompensa.

¿Cómo ve a su rival, Fernando Ermes, de Sri Lanka?

Espero que llegue con las mayores ganas y fuerzas posibles, que se suba al ring con el mismo hambre con la que me voy a subir yo, porque lo va a necesitar. Ojalá ofrezca su mejor versión y me lo ponga lo más difícil posible. Yo llego muy bien preparado.

¿Cómo ha sido su preparación para este combate?

Toda la parte técnico-táctica la he preparado junto a mi padre –Carlos Formento–, depositando toda mi confianza en él. También he recibido la ayuda del resto de mi equipo: Kilian, Yeray, Dani... Además, estuve en Fuerteventura haciendo esparring y pasé un par de semanas con la selección española. Estoy muy contento y agradecido con toda la gente que ha aportado su granito de arena durante esta preparación. Ahora me toca a mí devolverles ese esfuerzo sobre el ring.

¿Qué táctica piensa llevar a cabo? ¿Saldrá a por todas desde que suene la campana?

Mi padre siempre me ha dicho que no hay que darle demasiadas vueltas a eso. El boxeador sabe lo que tiene que hacer cuando suena la campana y, a partir de ahí, pasará lo que tenga que pasar. Me considero un boxeador agresivo y siempre salgo con la intención de noquear a mi rival lo antes posible, pero siempre desde la inteligencia y cometiendo los menores errores posibles para asegurar el resultado.

¿Tiene algún ritual o alguna manía antes de un combate?

Soy bastante normal. Me tomo el día como cualquier otro: me levanto tranquilo, desayuno y disfruto del día todo lo que puedo. Una vez llego al pabellón sí tengo un par de manías. La primera es que, mientras la mayoría de los boxeadores se vendan el pulgar, yo nunca lo hago; simplemente me acostumbré así. Y la segunda, que es la más importante para mí, es que antes de subir al ring siempre abrazo a mi padre y a todas las personas que están conmigo en la esquina. Es mi forma de agradecerles todo lo que hacen por mí.

Empezó a boxear con apenas tres años, ¿encontró en su padre, una referencia total para el boxeo canario, la motivación para dedicarse a este deporte?

Mi padre es el espejo en el que me miro cada día. Desde pequeño he visto en el gimnasio a los grandes boxeadores que él ha formado, he seguido su evolución y también he visto cómo los entrenaba incluso en una plaza de garaje. Ver todo lo que ha conseguido me da muchísima confianza. Si él ha sido capaz de llegar a la élite, tenerlo a mi lado me hace creer que yo también puedo conseguirlo.

Las madres suelen ser más protectoras, ¿a la suya le preocupaba que se dedicara al boxeo?

La verdad es que tanto mi madre como mis abuelos y al marido de mi madre, que para mí es como un padre, siempre me han apoyado de una manera increíble. Me han ayudado en todo lo que han podido. Imagino que para ellos no debe de ser fácil verme subir al ring, aunque nunca me transmiten ese miedo. Al contrario, siempre me dan confianza, especialmente en los días previos a una pelea.

¿Su padre ha sido muy estricto durante su formación?

Creo que para llegar lo más alto posible los sacrificios también tienen que ser los mayores posibles, y mi padre siempre me lo ha dejado muy claro. Ha sido muy estricto conmigo. Desde que decidí dedicarme al boxeo al cien por cien, supe todo lo que tenía que sacrificar. Su exigencia es muy alta con todos los boxeadores, pero al ser su hijo siempre me aprieta un poco más.

¿Cuáles son sus referentes en el mundo del boxeo?

He crecido fijándome mucho en los boxeadores que ha entrenado mi padre. Cuando empecé a competir como amateur y disputaba mis primeros combates tenía la suerte de compartir gimnasio con grandes peleadores, así que iba cogiendo pequeños detalles de cada uno. Mi padre siempre me ha recomendado ver mucho a Ferino V y lo hemos analizado bastante juntos. También me he fijado mucho en boxeadores como Chocolatito, Ney, Hugo o Ibrahima. Al final, he ido quedándome con conceptos y recortes de cada uno de ellos.

¿Cómo valora el nivel y el potencial de los boxeadores canarios de su generación?

A nivel mundial, en todos los deportes, estamos viendo que las nuevas generaciones ya tienen el nivel suficiente para competir con los adultos. De hecho, los mejores combates de mi carrera los he hecho desde que debuté en la categoría élite, siendo siempre el más joven y enfrentándome a rivales con más experiencia. Además, ahora hay varios peleadores de mi edad dando el salto al profesionalismo en mi mismo peso. Eso me gusta mucho y estoy convencido de que pronto veremos a más jóvenes canarios llegar a lo más alto.

El boxeo tiene mucha tradición en el cine, ¿le gustan las películas de Rocky o Creed?

Las he visto todas, aunque tampoco diría que soy un gran fan. Siempre que las veo me entretienen porque hablan del deporte al que me dedico.