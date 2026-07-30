Sorpresa en el ITF W100 DISA Gran Canaria: cae la número uno del torneo antes de los cuartos de final

La gran noticia de la jornada llegó con la eliminación de la principal favorita. La checa Anna Siskova, situada en el puesto 266 del ranking mundial, superó a Julia Grabher por 6-2 y 6-3 en uno de los resultados más inesperados del campeonato.

Con esta victoria, Siskova se enfrentará en cuartos de final a la turca Berfu Cengiz.

Andrea Lázaro mantiene vivas las opciones españolas

La catalana Andrea Lázaro será la única española que continúe en el cuadro individual después de firmar una espectacular remontada frente a la argentina Nadia Podoroska, ex número 36 del mundo.

Tras ceder el primer set por un contundente 0-6, reaccionó para imponerse por 6-3 y 6-4, logrando el billete para los cuartos de final, donde se medirá a la brasileña Laura Pigossi.

Las madrileñas María García Cid y Carmen Gallardo quedaron eliminadas durante la jornada.

Rus y Salkova cumplen con los pronósticos

La holandesa Arantxa Rus avanzó tras derrotar a la italiana Isabella María Serban por 6-3 y 6-4, mientras que la segunda cabeza de serie, la checa Dominika Salkova, superó a la alemana Anna Lena Friedsam por 6-3 y 7-6 en un encuentro mucho más exigente en la segunda manga.

También sellaron su clasificación la francesa Emma Lene y la brasileña Laura Pigossi.

Los cuartos de final ya tienen cruces

Los partidos de cuartos se disputarán este viernes, desde las 10.00 horas, en las pistas del Club Conde Jackson Tennis Maspalomas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Los enfrentamientos serán:

Arantxa Rus - Dominika Salkova.

Andrea Lázaro - Laura Pigossi.

Anna Siskova - Berfu Cengiz.

Emma Lene - Francesca Curmi.

Definidas las semifinales de dobles

La competición de dobles también quedó configurada para su penúltima ronda. Las australianas Gabriella Da Silva Fick y Tenika Mcgiffin protagonizaron otra de las sorpresas al eliminar a las primeras cabezas de serie, Nicole Fossa Huergo y Laura Pigossi.

Las semifinales enfrentarán a Francisca y Matilde Jorge contra Zhibek Kulambayeva y Anna Siskova, mientras que Da Silva Fick y Mcgiffin jugarán frente a Dominika Salkova y Lisa Zaar. Los encuentros comenzarán este viernes a partir de las 17.00 horas.