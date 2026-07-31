El Campeonato Aguas de Teror afronta un intenso fin de semana con doble jornada en la bahía capitalina

La Vela Latina Canaria volverá a ser protagonista este fin de semana con una doble cita del Campeonato Aguas de Teror. La competición celebrará el sábado 1 de agosto, a las 17:00 horas, la novena jornada, mientras que el domingo 2 de agosto, a las 12:00 horas, se recuperará la octava jornada, aplazada el pasado fin de semana debido a las fuertes condiciones de viento y mar previstas.

La jornada del sábado presenta varias pegas de gran interés en la lucha por la clasificación general. El Villa de Teror Munchitos recibirá al Spar Guerra del Río en una pega entre dos botes llamados a pelear por los puestos de cabeza.

Otro de los grandes duelos enfrentará al Hospital La Paloma Pueblo Guanche y al Villa de Agüimes Ybarra, dos botes que buscarán mantenerse en la pelea por el campeonato en una pega de máxima exigencia.

El Viajes Insular Arenales Canaluz se medirá al Chacalote Comercial Sanrob, en una pega entre dos botes muy igualados, mientras que el Porteño Siscocan Cervezas Pío Pío pegará al Minerva Idamar Atlantic.

La jornada se completará con una de las pegas más atractivas del fin de semana, en la que el DISA Roque Nublo ULPGC se verá las caras con el Portuarios Puertos de Las Palmas, actual líder de la clasificación. En esta novena jornada descansará el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes.

La actividad continuará el domingo a las 12:00 horas con la recuperación de la octava jornada del Campeonato Aguas de Teror, que quedó pendiente tras su aplazamiento por motivos meteorológicos.

El Spar Guerra del Río abrirá la jornada frente al Porteño Siscocan Cervezas Pío Pío, mientras que el Minerva Idamar Atlantic buscará sorprender al Viajes Insular Arenales Canaluz.

Otra de las pegas destacadas enfrentará al Chacalote Comercial Sanrob con el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, mientras que el Villa de Agüimes Ybarra se medirá al DISA Roque Nublo ULPGC.

La jornada dominical se cerrará con la pega entre el Portuarios Puertos de Las Palmas y el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes, descansando en esta ocasión el Villa de Teror Munchitos.

La clasificación del Campeonato Aguas de Teror llega muy ajustada a este doble compromiso, por lo que los puntos en juego pueden resultar decisivos de cara al tramo final de la temporada.

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Como es habitual, la Federación de Vela Latina Canaria de Botes habilitará el dispositivo de seguridad para el seguimiento de ambas regatas desde tierra, con el cierre de carriles de la Avenida Marítima para facilitar el acceso de los aficionados. Asimismo, se ofrecerá el servicio gratuito de Guaguas Municipales.