La Fundación La Caja de Canarias renueva su compromiso y suma 36 años de apoyo a la Vela Latina Canaria

El director general de la Fundación La Caja de Canarias, Fernando Fernández, y el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, Manuel Farías, han renovado este lunes, 4 de agosto, el convenio de patrocinio con el que la institución apoya a este deporte vernáculo, de gran arraigo en Gran Canaria. La aportación económica se mantiene en 15.000 euros.

Fernando Fernández recordó que la firma del primer acuerdo de colaboración entre ambas instituciones tuvo lugar en 1991, por lo que los nombres de La Caja de Canarias y de la Vela Latina Canaria están ya "históricamente unidos". Asimismo, agradeció que la familia de la Vela Latina "siga permitiendo que nosotros estemos con ellos, reforzando la Vela Latina como patrimonio cultural y deportivo de Canarias. Nos alegramos de que este apoyo sea compartido por instituciones públicas con el recién firmado convenio para el proyecto 'Achicando el Bote', con la misma dotación que aporta la Fundación".

"La Fundación La Caja de Canarias, antes Caja Insular de Ahorros, siempre ha estado al lado de la Vela Latina. Aunque pasen equipos directivos por la Federación, nosotros seguimos apoyando este deporte tan nuestro y vamos a seguir haciéndolo, porque desde hace muchos años ya formamos parte de la familia botera. Son muchos los vínculos que nos unen y entendemos que este deporte, tan representativo de esta ciudad y de toda Canarias, necesita que la Fundación continúe implicándose en la labor que realiza la Federación, no solo en las competiciones, con esa Copa Fundación La Caja de Canarias que es un orgullo, sino también por el trabajo que desarrolla en la Escuela, con cientos de niños y niñas, y una formación que es espectacular. La Caja está muy unida a la formación de nuevos tripulantes. Es una parte esencial de la promoción de este deporte a través de su Escuela, de la formación de la cantera y también de la recuperación de una escuela de adultos en horario de tarde, una iniciativa que se había perdido", expuso el director general de la Fundación La Caja de Canarias.

Por su parte, Manuel Farías, presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, afirmó que "hoy es un día muy importante para nosotros. Después de tantos años, volver a renovar el compromiso con la Fundación La Caja de Canarias es una magnífica noticia. Este patrocinio es uno más, pero muy importante, porque sin su apoyo sería muy difícil que la Vela Latina Canaria siguiera creciendo".

Farías explicó que la aportación de la Fundación La Caja de Canarias permite hacer frente a los seguros de los botes, cubrir parte de los costes de organización de las competiciones y atender otras necesidades de funcionamiento de la Federación. "En definitiva, es una ayuda imprescindible para garantizar que la Vela Latina Canaria pueda seguir desarrollándose con normalidad", manifestó.

"La Fundación La Caja de Canarias ha sido un pilar fundamental en nuestra competición y en nuestra historia. Además, da nombre al torneo más prestigioso de nuestro deporte, el Torneo Fundación La Caja de Canarias, que para nosotros es la competición más importante. Por eso, queremos agradecer públicamente a la Fundación su confianza y su compromiso. Gracias a su apoyo podemos seguir compartiendo, promoviendo y viviendo nuestro deporte", añadió.

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Además, Farías aseguró que la realidad actual de la Vela Latina Canaria es "complicada". "Venimos de unos años de cierta inestabilidad, pero afrontamos esta nueva etapa con mucha ilusión. Contamos con una junta directiva formada por personas muy vinculadas a la Vela Latina, con muchos años de experiencia, junto a gente nueva que aporta otras ideas y una visión diferente. Esa combinación creemos que es muy positiva para seguir avanzando. Ya tenemos la confirmación de que el próximo año habrá más botes en competición y, además, existe otro proyecto que podría incorporarse en los próximos años. Eso demuestra que seguimos creciendo. Nuestro principal objetivo es volver a llevar la Vela Latina a todos los barrios. Queremos recuperar aquellos barrios con gran tradición, como San Cristóbal, El Risco, La Isleta o Santa Catalina, donde antiguamente había botes y hoy ya no existen. Esa es una de nuestras grandes ilusiones y ya estamos trabajando en ello".