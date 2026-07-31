La grancanaria Kaitlin Quevedo, convocada para las Finales de la Billie Jean King Cup con España

Kaitlin Quevedo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. La jugadora canaria ha sido incluida en la primera lista de convocadas por Carla Suárez para disputar las Finales de la Billie Jean King Cup 2026 y, además, acaba de clasificarse para las semifinales del WTA 125 de Târgu Mureș (Rumanía) tras imponerse en dos sets a la francesa Carole Monnet.

La grancanaria será una de las representantes de España en las Finales de la Billie Jean King Cup 2026, que se celebrarán en Shenzhen (China) del 22 al 27 de septiembre. La capitana del equipo nacional, Carla Suárez, ha incluido a la tenista canaria en la primera convocatoria junto a Jessica Bouzas, Marina Bassols y Sara Sorribes.

España se enfrentará a Kazajistán en los cuartos de final de la competición el próximo miércoles 23 de septiembre, en una eliminatoria que comenzará a las 11:00 horas (16:00 horas canarias) y que podrá seguirse a través de Teledeporte y RTVE Play.

La convocatoria llega en un momento especialmente positivo para Quevedo, que recientemente alcanzó el Top-100 del ranking mundial y que se ha convertido en una de las grandes irrupciones del tenis español esta temporada.

Quevedo, protagonista tras su debut con España

La tenista canaria ya fue una de las piezas importantes en el triunfo español en el Qualifier disputado en Portoroz el pasado mes de abril, una actuación que le valió el reconocimiento de Carla Suárez.

“Tuvo un debut impresionante. Compitió a un nivel excepcional y creo que se merecía la vuelta al equipo para las finales de China”, señaló la seleccionadora nacional sobre Quevedo.

Junto a ella estarán Jessica Bouzas, que regresa a la convocatoria tras su ausencia en la última eliminatoria; Sara Sorribes, una de las jugadoras con más experiencia del grupo; y Marina Bassols, principal novedad después de regresar al equipo dos años después.

España busca el título en Shenzhen

Carla Suárez destacó la combinación de juventud y experiencia del equipo español de cara a una cita en la que el objetivo será competir por el título mundial.

“Hay jugadoras con experiencia y otras jóvenes que están consiguiendo, cada vez más, esa unión que hará que el éxito llegue más pronto que tarde”, explicó la capitana.

España tendrá enfrente a Kazajistán, un rival al que Suárez considera uno de los más complicados del torneo por contar con jugadoras de primer nivel y experiencia en esta competición.

Mientras prepara su participación en las Finales de la Billie Jean King Cup, Kaitlin Quevedo continúa brillando en el circuito. La canaria acaba de acceder a las semifinales del WTA 125 de Târgu Mureș tras derrotar a Carole Monnet por 7-6 (7-4) y 6-3 en los cuartos de final del torneo rumano.