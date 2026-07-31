El ITF W100 DISA Gran Canaria Maspalomas ya tiene semifinales: Salkova, Pigossi, Cengiz y Curmi buscan la final

El ITF W100 DISA Gran Canaria Maspalomas 2026 ya conoce a sus cuatro semifinalistas. La checa Dominika Salkova, la brasileña Laura Pigossi, la turca Berfu Cengiz y la maltesa Francesca Curmi lucharán este sábado por un puesto en la gran final del torneo internacional que se celebra en el Club Conde Jackson Tennis Maspalomas.

La jornada de semifinales arrancará a partir de las 11:00 horas con dos duelos que definirán a las finalistas de esta edición. En el primer encuentro, Salkova se enfrentará a Pigossi, mientras que Cengiz, una de las grandes revelaciones del campeonato, se medirá a Curmi.

La checa Dominika Salkova, segunda cabeza de serie del torneo, fue la primera en asegurar su presencia entre las cuatro mejores después de imponerse a la neerlandesa Arantxa Rus por 6-4 y 6-3 en un partido marcado por la solidez de la jugadora centroeuropea.

Por su parte, Laura Pigossi dejó al torneo sin representación española tras superar a Andrea Lázaro, cuarta favorita, en un encuentro de gran intensidad que terminó con un doble 6-3 para la brasileña.

Una de las historias más destacadas de esta edición está siendo la de Berfu Cengiz. La tenista turca, que accedió al cuadro principal desde la fase previa, continúa sorprendiendo tras eliminar a la checa Anna Siskova en un duelo muy disputado que acabó con un 6-4 y 7-5.

La última plaza para las semifinales fue para Francesca Curmi. La jugadora maltesa avanzó tras la retirada de la francesa Emma Lene cuando el partido estaba igualado a un set.

La final de dobles se disputa este sábado

Además del cuadro individual, el público podrá disfrutar este sábado de la final de dobles del ITF W100 DISA Gran Canaria Maspalomas 2026.

La pareja formada por Zhibek Kulambayeva y Anna Siskova se enfrentará a Dominika Salkova y Lisa Zaar a partir de las 15:30 horas en la pista central del Club Conde Jackson Tennis Maspalomas.

La entrada será gratuita hasta completar aforo, una oportunidad para disfrutar en directo de una de las citas internacionales de tenis femenino que se celebran este verano en Canarias.