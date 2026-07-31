La plantilla del Rocasa Gran Canaria supera las revisiones médicas previas al inicio de la pretemporada en Hospitales Universitarios San Roque

La plantilla del Rocasa Gran Canaria cumplió con la tradicional jornada de reconocimientos médicos en las instalaciones de Hospitales Universitarios San Roque, donde las jugadoras completaron un exhaustivo protocolo de pruebas destinado a garantizar que todas se encuentran en las condiciones óptimas para afrontar el exigente calendario competitivo.

Durante la jornada, las jugadoras se sometieron a diferentes pruebas clínicas y funcionales, entre ellas analíticas completas, electrocardiogramas, ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo, valoración cardiológica, exploración médica general, medición de constantes vitales, control antropométrico y evaluación de la composición corporal, además de otras exploraciones específicas orientadas a conocer el estado de salud de cada jugadora.

La jugadora brasileña del Rocasa, Mavi, destacó la importancia de estos controles para cualquier deportista de alto rendimiento: "Como deportistas de élite que somos, tenemos que superar estas pruebas cada temporada. Estamos muy ilusionadas con el comienzo de la temporada y es muy importante valorar nuestras condiciones físicas y saber que estamos en un estado óptimo para competir".

La prevención, clave en el deporte de alto nivel

La jefa del Servicio de Cardiología de Hospitales Universitarios San Roque, la doctora Sara Bordes, explicó que las revisiones cardiovasculares constituyen una herramienta esencial para garantizar la seguridad de los deportistas: "A todos los deportistas de alto nivel les recomendamos realizar una revisión cardiológica anual para identificar problemas previamente desconocidos que puedan suponer un riesgo durante la práctica deportiva".

La especialista señaló que el protocolo desarrollado permite obtener una visión muy completa del estado del corazón: "Estas pruebas nos permiten realizar una valoración global del corazón y comprobar que los deportistas pueden practicar deporte de alto nivel de una manera segura".

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Con este reconocimiento médico, el Rocasa Gran Canaria da el pistoletazo de salida a una nueva temporada con la tranquilidad de contar con una plantilla evaluada desde el punto de vista médico y preparada para afrontar los próximos retos deportivos con las máximas garantías.