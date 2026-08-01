Ana Palomino, en su regreso a la portería del Rocasa: "Cuando dejé el club siempre tuve la idea de volver"

¿Cómo está siendo esta primera toma de contacto con sus compañeras en la pretemporada, que arrancó esta semana?

Ha ido bien. Por mi parte estoy muy ilusionada por volver. Hay compañeras con las que ya coincidí durante mi primera etapa en el Rocasa y otras nuevas con las que tenía muchas ganas de compartir equipo. La dinámica que trae el grupo desde la temporada pasada es muy buena y eso ilusiona. Las sensaciones de estos primeros días están siendo muy positivas.

¿Cómo suelen ser estos primeros días de regreso a la rutina después del verano?

Cuando termina la temporada tenemos unos días para descansar, pero enseguida empezamos con un plan de preparación para llegar en buenas condiciones a la pretemporada. Antes de incorporarnos, cada una trabaja por su cuenta y ahora ya estamos centradas en la preparación física, con mucho trabajo de fuerza y resistencia, además de empezar a introducir conceptos de balonmano. También hay muchas jugadoras nuevas y poco a poco tenemos que integrarnos todas en la dinámica.

Regresa al Rocasa en un gran momento para el club tras conquistar la Liga Guerreras Iberdrola, ¿por qué decidió volver?

Cuando me marché del equipo fue por muchos factores, pero desde que salí siempre tuve la intención de volver. Cuando surgió la oportunidad no dudé en aceptarla.

¿Cuánto ha cambiado desde su salida del club?

No sabría decir cuánto ha mejorado mi juego. Lo que sí tengo claro es que ahora soy una persona más madura y eso influye en todos los aspectos. Sigo siendo la misma, pero intento trabajar cada día para mejorar. Espero que esa madurez también pueda aportar al grupo y me permita disfrutar del balonmano de una manera diferente a cuando era más joven.

¿Esa madurez puede ayudarle a ser una de las líderes del grupo?

Personalmente no me gusta mucho hablar de líderes. Creo que dentro de un vestuario todas somos iguales y todas trabajamos por el mismo objetivo. Es verdad que la experiencia en la Liga puede servir para transmitir cosas a las jugadoras más jóvenes, animarlas y hacerles ver que, con trabajo, se pueden conseguir muchas cosas. Habrá momentos difíciles porque competir nunca es fácil, pero también hay que disfrutar de lo bueno, de lo malo y de todo lo que se aprende por el camino.

Vuelve al Rocasa para ocupar el hueco que queda en la portería tras la retirada de Silvia Navarro, ¿siente que se cierra un ciclo?

La decisión de volver la tenía clara desde hacía mucho tiempo, incluso cuando me marché. Cuando acepté regresar este verano no sabía qué iba a pasar con la carrera deportiva de ninguna compañera. Son decisiones muy personales que cada una toma en su momento. En mi primera etapa compartí portería con Silvia y con Lulu Guerra. Para mí no se trata de sustituir a nadie, sino de que el club ha apostado por mí y yo también por el club. Ahora toca trabajar y dar lo mejor de mí.

Silvia Navarro es una leyenda del balonmano, ¿qué aprendió de ella siendo compañera?

Es la portera de referencia en España y a nivel mundial. Yo llegué al Rocasa siendo muy joven y compartir equipo con una jugadora a la que admirabas desde pequeña era algo increíble. Tenerla tan cerca te hace valorar dónde estás y todo el trabajo que has hecho para llegar hasta ahí. Aprendí muchísimo de ella a todos los niveles.

En su anterior etapa también compartió portería con Lulu Guerra y ahora volverá a hacerlo, ¿cómo se complementan?

Muy bien. Tenemos mucha confianza para hablar y decirnos las cosas con total naturalidad. Hay un compañerismo muy sano. No lo vivimos como una competencia entre nosotras. Si juega una, la otra apoya, y al revés. Nos ayudamos, nos corregimos y mejoramos juntas. Creo que nos complementamos muy bien.

Entre compañeros de posición suele hablarse mucho de rivalidad. Por lo que comenta, ¿usted entiende esa relación más desde la amistad?

Exactamente. Es verdad que muchas veces se vende esa rivalidad, pero competir ya forma parte de una misma. Yo entreno para mejorar y mi compañera hará lo mismo. Eso no está reñido con ayudarse. Competimos como compañeras, sin toques de maldad ni picardía mala. Creo que así todas crecemos más y el equipo también sale beneficiado.

¿Cómo está viendo la adaptación de las nuevas incorporaciones del Rocasa?

Muy bien. Se ha fichado a jugadoras con mucho futuro y, aunque llevamos pocos entrenamientos, las sensaciones son muy positivas. Se les ve con muchas ganas y eso siempre ayuda.

¿Cómo valora el trabajo de Dejan Ojeda en su escalada profesional, pasando de asistente a entrenador principal?

Dejan prácticamente se ha criado en el club. Lleva muchos años trabajando aquí, ha ido creciendo poco a poco y creo que es un reconocimiento muy merecido. Se está viendo el fruto de todo ese trabajo y me alegra mucho por él. Estoy muy contenta e ilusionada de poder trabajar con él en esta nueva etapa de mi carrera.

¿Ya ha empezado a repartir roles dentro del equipo?

Todavía no. Ahora lo importante es consolidarnos como grupo y asimilar los conceptos básicos.

¿La meta este curso vuelve a ser conquistar la Liga?

Los objetivos son los máximos en todas las competiciones. Tenemos claro que vamos a luchar por todo, competir al máximo y disfrutar del camino.

El Rocasa regresa a Europa, ¿la ambición es la misma?

Volver a disputar una competición europea después de tantos años es muy ilusionante para todos. Queremos llegar lo más lejos posible, pero sabemos que eso se consigue con trabajo diario y dando un paso cada vez. Ojalá podamos pelear por ganarla.