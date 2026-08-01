Fuerteventura despide su 38.ª edición de Windsurfing & Wingfoil con 24 galardones

El 38.º Campeonato de Windsurfing & Wingfoil de Fuerteventura cerró este sábado 1 de agosto sus 21 días de programación con una ceremonia de clausura celebrada en el escenario principal de La Carpa. El acto reunió a participantes, deportistas, familiares y amigos para despedir una edición en la que se combinaron la competición, la cultura y las actividades de ocio.

La ceremonia, que comenzó a las 14.00 horas, contó con las actuaciones de la batucada Bloco Da Illha y de la academia Datana, encargadas de amenizar la llegada de los deportistas y los diferentes momentos de la entrega de premios.

Un total de 24 puestos de podio

Durante el acto se entregaron 24 galardones correspondientes a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de las modalidades de Surf-Freestyle y FreeFly-Slalom.

Los reconocimientos incluyeron tanto los resultados de la prueba celebrada en Fuerteventura como las clasificaciones finales del Campeonato del Mundo.

La estadounidense Zoe Trudeau y el danés Benjamin Castenskiold recibieron los premios como ganadores de la competición de Fuerteventura en Surf-Freestyle. Castenskiold también fue proclamado campeón mundial masculino, mientras que la española Nia Suardiaz recogió el título mundial femenino.

En FreeFly-Slalom, la francesa Kylie Belloeuvre y el italiano Francesco Cappuzzo fueron reconocidos como vencedores de la prueba majorera y campeones mundiales después de imponerse en las Super Finales de la última jornada competitiva.

Nia Suardiaz lidera la representación española

Nia Suardiaz fue la deportista española más premiada durante la ceremonia. La rider criada en Tarifa se proclamó campeona mundial femenina de Surf-Freestyle, modalidad en la que también terminó tercera en la prueba de Fuerteventura.

En FreeFly-Slalom, Suardiaz recibió los trofeos correspondientes a sus dos segundos puestos: subcampeona de la prueba majorera y subcampeona mundial. La española llegó a la Super Final con opciones de revalidar el título, pero Kylie Belloeuvre consiguió dos victorias consecutivas en las mangas decisivas.

«Este año ha sido un poco difícil para mí, con muchos momentos bajos y también muchos momentos altos. Al final, verme aquí me hace estar muy feliz por todo lo que he hecho para llegar hasta este momento», señaló Suardiaz.

La deportista también destacó el crecimiento de sus rivales en el circuito. «Ha habido mucha más competencia que en otros eventos. La verdad es que lo he dado todo y estoy supercontenta», añadió.

Sofia Ginzinger, tercera del mundo

La española Sofia Ginzinger recibió el trofeo que la acredita como tercera clasificada del Mundial femenino de Surf-Freestyle.

La tarifeña alcanzó la final de Fuerteventura después de superar con regularidad las diferentes eliminatorias y cerró la temporada con 2.240 puntos, a solo 50 de la segunda posición mundial.

«La competición ha sido muy intensa porque el nivel de las chicas ha subido muchísimo. Aun así, hemos tenido unas condiciones bastante buenas», afirmó Ginzinger.

La joven deportista también participó en FreeFly-Slalom, modalidad en la que mejoró durante la semana hasta alcanzar las finales principales de la tercera y la cuarta eliminatoria.

Doble tercer puesto para Mar De Arce

Mar De Arce completó el balance español con dos terceras posiciones en FreeFly-Slalom: una en la prueba de Fuerteventura y otra en la clasificación final del Campeonato del Mundo.

La catalana logró tres terceros puestos durante las primeras eliminatorias y consiguió clasificarse para la Super Final femenina después de ganar su manga previa frente a Anaé Rio, Bowien Van Der Linden y Enoha Laurent.

«Estoy muy contenta con el resultado, con todas las mangas y con las condiciones que hemos tenido durante esta semana. También estoy muy feliz de llevarme el trofeo por la tercera posición en el ranking mundial», manifestó De Arce.

El balance español en los podios de wingfoil quedó compuesto por un oro, dos platas y un bronce para Nia Suardiaz, además de los terceros puestos mundiales de Sofia Ginzinger y Mar De Arce. Esta última también ocupó el tercer escalón del podio en la prueba de Fuerteventura.