Laura Pigossi y Berfu Cengiz disputarán la final del ITF W100 de Maspalomas

El ITF W100 DISA Gran Canaria Maspalomas 2026 ya conoce a las dos jugadoras que lucharán por el título. La brasileña Laura Pigossi y la turca Berfu Cengiz superaron este sábado sus respectivas semifinales y se enfrentarán este domingo, a partir de las 18.00 horas, en la pista del Club Conde Jackson Tennis Maspalomas.

Será la primera final de un torneo ITF W100 para ambas tenistas, que han mostrado un elevado nivel competitivo durante la semana. El campeonato de Maspalomas es el torneo ITF de mayor categoría de los que se celebran actualmente en España.

Pigossi sorprende a Salkova

La primera semifinal enfrentó a la checa Dominika Salkova, número 121 del mundo, con Laura Pigossi, situada en el puesto 239 de la clasificación internacional y primera medallista olímpica del tenis brasileño tras conquistar el bronce en Tokio.

Salkova, segunda cabeza de serie, llegaba a la penúltima ronda después de completar un destacado torneo, en el que había eliminado a jugadoras como Arantxa Rus. Pigossi, por su parte, afrontaba su primera semifinal en un ITF W100.

El primer set estuvo marcado por la igualdad y los largos intercambios desde el fondo de la pista. La solidez física y la potencia de Salkova encontraron respuesta en una Pigossi constante y combativa, que terminó adjudicándose la primera manga por 7-5.

La brasileña mantuvo la concentración durante el segundo parcial y aprovechó los errores de su rival, que no consiguió recuperar su patrón habitual de juego. Pigossi se impuso por 6-1 y se convirtió en la primera finalista del torneo.

«Hay un nivel enorme en este torneo. Las chicas juegan muy bien, pero yo estoy dando mi cien por cien y espero seguir haciéndolo en la final», señaló la tenista brasileña después del encuentro.

Cengiz hace historia desde la fase previa

La segunda semifinal midió a Berfu Cengiz, gran revelación del campeonato, con la maltesa Francesca Curmi, número 251 del mundo y considerada la mejor raqueta de su país.

La jugadora turca alcanzó las semifinales procedente de la fase previa y sin haber perdido ningún set. El encuentro comenzó, sin embargo, con Curmi dominando los primeros intercambios y colocándose con una ventaja de 2-0.

Cengiz reaccionó con un juego más agresivo, recuperó la desventaja y cerró el primer set por 6-3 en su primera oportunidad para adjudicarse la manga.

Curmi comenzó el segundo parcial con molestias físicas, mientras la turca mantenía un tenis incisivo y preciso. La maltesa logró recuperarse y, gracias a sus golpes de fondo y sus intercambios de revés, se impuso por 6-2, forzando el tercer set.

Ambas jugadoras llegaron al parcial definitivo con un importante desgaste físico. Con 5-3 en el marcador, Cengiz no pudo cerrar el encuentro con su servicio y concedió tres bolas de rotura. La turca terminó resolviendo el partido por 6-4.

La victoria convierte a Berfu Cengiz en la primera jugadora procedente de la fase de clasificación que disputará una final en la historia del ITF W100 DISA Gran Canaria Maspalomas.

«Ha sido un partido muy duro. Estoy muy contenta de haber llegado a la final. Mi rival es una gran luchadora. Espero que sea un gran partido y poder dar lo mejor de mí», afirmó Cengiz tras conseguir el pase.

Kulambayeva y Siskova, campeonas de dobles

La jornada también acogió la final de dobles, disputada entre la checa Anna Siskova y la kazaja Zibhek Kulambayeva, segundas favoritas, y la pareja formada por Dominika Salkova y la sueca Lisa Zaar, terceras cabezas de serie.

Las dos duplas llegaron al partido por el título sin haber perdido ningún set durante el torneo. Kulambayeva y Siskova, que compiten juntas desde 2021, dominaron el inicio del encuentro y se situaron con una ventaja de 5-1 en el primer parcial.

Salkova y Zaar consiguieron reducir distancias, pero sus rivales mantuvieron el control y cerraron la primera manga por 6-3.

El segundo set estuvo mucho más igualado y tuvo que resolverse en el desempate. Siskova y Kulambayeva se impusieron en el tie-break y se proclamaron campeonas de dobles del ITF W100 DISA Gran Canaria Maspalomas 2026.

Entrega de trofeos

La ceremonia de entrega de premios contó con la presencia del promotor y gerente del Club Deportivo Conde Jackson, Dominic Conde, y de la directora del torneo, Oti Santana.

Las ganadoras agradecieron a la organización el desarrollo de «un torneo impresionante» y mostraron su satisfacción por haber conquistado el título ante un cuadro compuesto por jugadoras de elevado nivel.

El ITF World Tennis Tour W100 DISA Gran Canaria Maspalomas 2026 está organizado por el Club Deportivo Conde Jackson y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; del Gobierno de Canarias, mediante Promotur Turismo de Canarias; y del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de su Concejalía de Turismo.

Grupo DISA participa como patrocinador principal por noveno año consecutivo. También copatrocinan el torneo eó Hotels Gran Canaria, la Real Federación Española de Tenis, Martínez Cano, Loype, Aguas de Firgas, Aquavia y Audiovisuales Canarias.

Como entidades colaboradoras figuran Generali, la Federación Canaria de Tenis, Hospiten Roca, Tirma, Kalise, La Molina Shop, Gobycar y Dilo con Arroz.