El Portuarios consolida el liderato del Campeonato Aguas de Teror de vela latina

El Portuarios Puertos de Las Palmas reforzó este sábado su liderato en el Campeonato Aguas de Teror de Vela Latina Canaria tras imponerse al DISA Roque Nublo ULPGC en la novena jornada, disputada en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria.

La competición afronta su tramo decisivo después de una jornada celebrada con viento de 19 nudos y dirección 020 grados, unas condiciones que favorecieron regatas rápidas y varios enfrentamientos muy disputados.

El Guerra del Río vence por 22 segundos

Una de las pegas más igualadas enfrentó al Villa de Teror Munchitos, patroneado por Gustavo del Castillo, con el Spar Guerra del Río, con Alfred Morales a la caña.

El Villa de Teror recibió una penalización por un error en la salida y presentó una protesta al considerar incorrecta la decisión del Comité de Regatas. La sanción terminó siendo determinante para el resultado.

El bote de Teror marcó un tiempo invertido de 1:06:26, al que se añadieron un minuto y 33 segundos de penalización, para un registro total de 1:07:59. El Guerra del Río completó el recorrido en 1:07:37 y se adjudicó la pega por solo 22 segundos.

El Pueblo Guanche mantiene su buen momento

El Hospital La Paloma Pueblo Guanche, patroneado por Óliver Bravo de Laguna, confirmó su buena dinámica al superar al Villa de Agüimes Ybarra, con Alejandro Rodríguez al mando.

El Agüimes trató de reducir la distancia durante el primer tramo del campo de regatas mediante varias viradas, pero el Pueblo Guanche mantuvo el control y cruzó la meta con un tiempo de 1:05:49.

El Villa de Agüimes terminó con un registro de 1:08:13, a dos minutos y 18 segundos de su rival.

Victoria sólida del Arenales

El Viajes Insular Arenales Canaluz, con Javier Barreto a la caña, dominó de principio a fin su enfrentamiento contra el Chacalote Comercial Sanrob, patroneado por Adrián Morales.

El Arenales completó el recorrido en 1:06:40, mientras que el Chacalote paró el cronómetro en 1:08:13. La diferencia entre ambos botes fue de un minuto y 33 segundos.

El Minerva aprovecha la trabucada del Porteño

La pega entre el Porteño Siscocan Cervezas Pío Pío y el Minerva Idamar Atlantic estuvo marcada por una trabucada del primero a la altura del barrio marinero de San Cristóbal.

El Porteño, patroneado por Agustín Juárez, había apostado en la salida por una vuelta a fuera más larga que le permitió dominar durante parte del recorrido. Sin embargo, el incidente cambió el desarrollo de la regata.

La tripulación consiguió levantar el bote y completar la prueba, pero el Minerva, con Eduardo Santana al mando, navegó prácticamente en solitario hasta la victoria.

El Minerva marcó un tiempo de 1:08:55, frente al 1:29:00 del Porteño, con una diferencia de 20 minutos y cinco segundos.

El Portuarios firma el mejor tiempo

El líder Portuarios Puertos de Las Palmas, patroneado por Juanjo Díaz, se impuso al DISA Roque Nublo ULPGC, con Daniel Rodríguez a la caña.

El Portuarios tomó la iniciativa desde los primeros compases, superó a su rival en el tramo inicial y mantuvo el control hasta la línea de llegada.

El bote líder registró el mejor tiempo de la jornada, con 1:05:18, mientras que el Roque Nublo terminó en 1:12:04. La diferencia fue de seis minutos y 46 segundos.

Tras la disputa de la novena jornada, el Portuarios Puertos de Las Palmas encabeza la clasificación con 19 puntos.

El Spar Guerra del Río asciende a la segunda posición con 18 puntos, mientras que el Viajes Insular Arenales Canaluz y el Villa de Agüimes Ybarra suman 17.

El Villa de Teror Munchitos cuenta con 16 puntos y el Hospital La Paloma Pueblo Guanche alcanza los 15, por lo que mantiene sus opciones de luchar por el campeonato en las jornadas restantes.

Recuperación de la octava jornada

La competición continuará este domingo 2 de agosto, a partir de las 12.00 horas, con la disputa de la octava jornada, aplazada anteriormente.

El Spar Guerra del Río se enfrentará al Porteño Siscocan Cervezas Pío Pío; el Minerva Idamar Atlantic, al Viajes Insular Arenales Canaluz; y el Chacalote Comercial Sanrob, al Hospital La Paloma Pueblo Guanche.

El Villa de Agüimes Ybarra competirá contra el DISA Roque Nublo ULPGC, mientras que el Portuarios Puertos de Las Palmas se medirá al Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes. El Villa de Teror Munchitos descansará.