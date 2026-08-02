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El Gran Canaria Bike Team copa los cuatro primeros puestos en Santander

Pablo Álvarez se impone en el Gran Premio Nuestra Señora, por delante de Ayose Robaina, Néstor Herrera y Álvaro Gómez

Izq. Ayose Robaina, Pablo Álvarez y Néstor Herrera posan en el podio de Santander.

Izq. Ayose Robaina, Pablo Álvarez y Néstor Herrera posan en el podio de Santander. / Abiketeam

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La Provincia

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El Gran Canaria Bike Team dominó este domingo el XLII Gran Premio Nuestra Señora, disputado en Santander, al ocupar las cuatro primeras posiciones de la clasificación general y adjudicarse también el triunfo por equipos.

El conjunto dirigido por Antonio Domínguez, «Ñito», tomó la iniciativa desde los primeros kilómetros y mantuvo el control durante las 30 vueltas a un circuito urbano de 1,7 kilómetros, hasta completar los 51 kilómetros de recorrido.

El agüimense Pablo Álvarez se hizo con la victoria tras cruzar la meta acompañado por sus compañeros Ayose Robaina, de Telde, y Néstor Herrera, de Teror, que terminaron segundo y tercero, respectivamente.

Álvaro Gómez, también de Agüimes, completó el dominio del equipo isleño con la cuarta posición. La actuación del conjunto se completó con el noveno puesto de Asier Álvarez y la vigesimoquinta plaza de José Javier Mena.

El Gran Canaria Bike Team trasladó también su superioridad a la clasificación por escuadras, en la que se impuso por delante del Multihogar Cantabria y el C. Pindal.

Control colectivo de la carrera

El equipo grancanario mantuvo una actuación coordinada durante toda la prueba y neutralizó los intentos de sus rivales por alterar el desarrollo de la carrera. El triunfo de Pablo Álvarez culminó el trabajo colectivo realizado por los corredores del conjunto amarillo.

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El resultado permite al Gran Canaria Bike Team reforzar su presencia en el calendario nacional de categoría cadete, después de lograr cuatro puestos consecutivos en cabeza y la victoria por equipos en la prueba cántabra.

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