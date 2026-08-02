El lanzaroteño Axel Celmanti se proclama doble subcampeón de España de Sprint Olímpico en piragüismo

El Club de Piragüismo Marlines de Lanzarote volvió a firmar un destacado resultado en el panorama nacional gracias a la actuación de Axel Celmanti, que se proclamó doble subcampeón de España en el LVII Campeonato de España de Sprint Olímpico, disputado este fin de semana en el Embalse de Trasona (Asturias).

El deportista lanzaroteño sumó dos medallas de plata, una en la prueba de PV3 500 metros y otra en PV3 200 metros, consolidándose entre los principales especialistas españoles de paracanoe y confirmando la evolución que ha experimentado durante la presente temporada.

Estos resultados llegan después de varios meses de preparación junto a la selección española de paracanoe, con la que entrena en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Murcia, una etapa que está marcando un importante crecimiento en su rendimiento deportivo.

Un campeonato marcado por la regularidad y el alto nivel competitivo

La competición comenzó el viernes con la disputa de la Final A de PV3 500 metros. Celmanti completó una regata muy sólida que le permitió cruzar la meta en segunda posición y conseguir la primera medalla de su trayectoria en un Campeonato de España de Sprint Olímpico.

Lejos de terminar ahí su participación, apenas una hora después volvió al agua para disputar la ronda clasificatoria de PV3 200 metros. El palista del Marlines dominó su serie y obtuvo el pase a una nueva Final A.

Ya durante la jornada del sábado, volvió a mostrar un alto nivel competitivo y repitió el mismo resultado, logrando una nueva medalla de plata que cerró un campeonato muy positivo para el deportista lanzaroteño.

Con estos resultados, Axel Celmanti se despide de la cita nacional como doble subcampeón de España, un logro que confirma el salto de calidad que ha dado en apenas una temporada.

Una progresión respaldada por la selección española

La evolución del palista no ha pasado desapercibida dentro del paracanoe español. Durante toda la temporada ha formado parte del grupo de trabajo de la selección española, entrenando en el CAR de Murcia, uno de los principales centros de preparación deportiva del país.

Antes del Campeonato de España, Celmanti ya había competido en el Campeonato de Europa celebrado en Portugal, donde logró finalizar en novena posición, un resultado que le permitió adquirir experiencia internacional frente a algunos de los mejores especialistas del continente.

La combinación de competiciones nacionales e internacionales ha contribuido a reforzar su progresión, situándolo entre los deportistas con mayor proyección de la modalidad.

El Mundial de Polonia, próximo gran reto de la temporada

Tras su actuación en Asturias, la temporada de Axel Celmanti todavía no ha concluido.

El deportista continuará concentrado con la selección española de paracanoe en Galicia, donde participará en una nueva fase de preparación específica antes de afrontar el principal objetivo del año: el Campeonato del Mundo de Sprint Olímpico y Paralímpico, previsto para mediados de agosto en Polonia.

Después de conseguir dos medallas nacionales y de competir en el Europeo, el lanzaroteño afronta esta nueva cita internacional con la intención de seguir creciendo y mejorar sus resultados frente a la élite mundial.

Tras finalizar el campeonato, el propio deportista destacó la importancia de este logro en su trayectoria deportiva y agradeció el apoyo recibido tanto por el Club Marlines como por la selección española y el equipo técnico del CAR de Murcia, asegurando que estas medallas representan una motivación adicional para seguir trabajando con vistas al Mundial.

El Club Marlines celebra el crecimiento de su deportista

Desde el Club de Piragüismo Marlines de Lanzarote se ha valorado de forma muy positiva la evolución experimentada por Celmanti durante el último año.

La entidad considera que los resultados obtenidos son consecuencia del trabajo desarrollado de forma continuada, del compromiso mostrado por el deportista y del proceso de formación que está realizando junto al equipo técnico de la selección española.

El club también destacó que el crecimiento deportivo del palista refleja el potencial que aún puede desarrollar tanto en competiciones nacionales como internacionales.

Javier López también firma un fin de semana de éxitos

El balance del campeonato fue igualmente positivo para el Club Marlines gracias a la actuación de Javier López.

El palista consiguió el pasado jueves la clasificación para representar a España en el próximo Campeonato del Mundo en la modalidad de K1 5.000 metros con porteos, un logro que le permitirá competir en una de las citas más importantes del calendario internacional.

Además, durante el Campeonato de España logró proclamarse campeón nacional en K2 1.000 metros y subcampeón de España en K4 1.000 metros, ampliando un palmarés que continúa creciendo temporada tras temporada.

Con los resultados de Axel Celmanti y Javier López, el Club de Piragüismo Marlines de Lanzarote vuelve a situarse entre los clubes con mayor presencia en la élite del piragüismo español, aportando deportistas a las selecciones nacionales y obteniendo resultados destacados en las principales competiciones del calendario.