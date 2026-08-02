Laura Pigossi se corona sobre la tierra batida del Conde Jackson

La brasileña Laura Pigossi se proclamó campeona del ITF W100 Disa Gran Canaria 2026 venciendo sobre la tierra batida de la pista central del Club Conde Jackson Tennis Maspalomas, en la final, a la tenista turca Berfu Gengiz, por 6-7, 6-1 y 6-3, en una final histórica para ambas que se ha decidido en el tercer set.

La brasileña Laura Pigossi, número 239 del mundo, con 11 títulos ITF individuales a sus espaldas y medallista olímpica, se medía en la gran final a la turca Berfu Cengiz, número 353, con ocho títulos ITF individuales y primera jugadora procedente de la fase previa en disputar la final del torneo isleño.

Para ambas tenistas, que se clasificaron para la disputa de la final tras eliminar a cabezas de serie como Dominika Salkova o Andrea Lázaro, se trataba de su primera final en un torneo ITF W100, además de ser la primera ocasión en la que se enfrentaban entre ellas.

La brasileña jugaba buscando sorprender a su rival con continuas dejadas, desarrollándose el primer set con muchísima igualdad, llegando a plantarse en el 6-6 sin que ninguna de las contendienteshubiera roto el servicio a su oponente. Finalmente, el set se decidía en el tie-break a favor de Berfu Cengiz.

El segundo asalto comenzaba con Pigossi mostrando su faceta más ofensiva, mientras que Cengiz permanecía a la defensiva, esperando la llegada de un error por parte de su rival La brasileña se crecía y marcaba la diferencia ofreciendo un auténtico recital de golpes que le daban la victoria parcial con un contundente 6-1.

Contra todo pronóstico, la otomana, que había dado muestras de problemas físicos, inauguraba el marcador del segundo set con restos directos y sus habituales dejadas plantándose en el 2-0. La brasileña respondía a la solidez en el servicio de Cengiz con su potente revés para acortar distancias y Pigossi lograba igualar el asalto a tres juegos. Ese sexto juego fue el ppunto de inflexión que necesitó Laura Pigossi para decantar en su favor el set y el partido, imponiéndose en el tercer y definitivo asalto por un claro 6-3, convirtiéndose en la merecida campeona del ITF W100 DISA Gran Canaria Maspalomas 2026.

A continuación tenía lugar la ceremonia de entrega de trofeos con la presencia del primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, la concejala de Turismo, Yilenia Vega; la directora de marketing del Grupo Disa, Raquel Montes; el presidente de la Federación Canaria de Tenis, José Sepúlveda; el promotor y gerente del Club Conde Jackson Tennis Maspalomas, Dominic Conde y la directora del ITF W100 DISA Gran Canaria Maspalomas 2026, Oti Santana.

«Como en casa»

La flamante ganadora, que además ayer celebró su 32º cumpleaños, daba las gracias a toda la organización, «desde los niños recogepelotas a los jueces, a todos. Aquí en Gran Canaria me han hecho sentir como en casa», confesaba, dando la enhorabuena a su rival «por un torneo impresionante» y asegurando sentirse muy satisfecha con este título.

«No podemos estar más satisfechos con el desarrollo de esta edición» aseguraba Oti Santana, «tanto por el nivel competitivo de las deportistas como por la acogida del público. Hemos asistido además a una final protagonizada por dos mujeres que dejaban en el camino a todas las cabezas de serie, lo que demuestra la enorme calidad del todo el cuadro. Con este torneo, Islas Canarias y Gran Canaria se consolidan sin duda como referentes del mejor tenis profesional femenino», concluyó la directora del torneo.