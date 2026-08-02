Mogán recupera la Popular de Arguineguín con la Sunset Run 5K

Vuelve una carrera que tuvo mucha aceptación en sus seis ediciones anteriores hasta que se vio frenada por los efectos del Covid-19. La Popular de Arguineguín regresa con un recorrido muy parecido bajo la denominación de Mogán Sunset Run 5K, además de esos cinco kilómetros también incluye tres distancias más, de 400, 800 y 1.600 metros para jóvenes y mayores que quieran recorrerlos 'al golpito'.

La tarde del sábado ocho de agosto es la cita en Mogán, que tendrá un ambiente deportivo, antes de la salida de las primeras pruebas, de 1.600, prevista para las 20.00 de manera escalonada según los grupos de edad, mientras que los participantes en los cinco kilómetros saldrán en torno a las nueve de la noche.

Esta competición que se recupera ahora forma parte de la campaña Mogán en Movimiento, impulsada por la concejalía de Deportes que dirige Luis Becerra, y que también estaba en la última edición de la Carrera Popular de Arguineguín, que se celebró el 10 de marzo de 2019, y que entre sus mejores clasificados dejó nombres como los de Verónica Navarro, Solange Vadillo, Rocío Morán, Ayoze Tejera, Alejandro Díaz y Willy García, entre otros.

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La salida y la meta de esta Mogán Sunset Run 5K, con un recorrido totalmente urbano, estarán situadas en la playa de Las Marañuelas, y desde las 15.00 del sábado 8 se podrán retirarlos los dorsales, tras haber realizado la inscripción de manera sencilla en la página web moganenmovimiento.com. Los corredores, hasta un máximo de quinientos, darán dos vueltas al circuito, lo que aumenta el espectáculo de los aficionados que acudan a presenciar las pruebas en una tarde amenizada con música y diferentes actividades.