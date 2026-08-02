Portuarios Puertos de Las Palmas amplía su ventaja al frente del Campeonato Aguas de Teror

El Portuarios Puertos de Las Palmas reforzó este domingo su liderato en el Campeonato Aguas de Teror tras la recuperación de la octava jornada, disputada en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. El bote patroneado por Juanjo Díaz se impuso con claridad al Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes y amplió a dos puntos su ventaja al frente de la clasificación.

La jornada se desarrolló con 18 nudos de viento y dirección 310 grados, unas condiciones que propiciaron regatas rápidas y competidas. La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, siguió las pegas desde una de las embarcaciones de la Federación de Vela Latina Canaria de Botes.

El Porteño sorprende al Guerra del Río

La principal sorpresa se produjo en el enfrentamiento entre el Spar Guerra del Río, patroneado por Alfred Morales, y el Porteño Siscocan Cervezas Pío Pío, con Agustín Juárez a la caña.

El Guerra del Río dominó buena parte de la pega, pero el Porteño consiguió superar a su rival en el tramo final del campo de regatas. La diferencia en la línea de llegada fue de apenas 12 segundos: el Porteño completó el recorrido en 1:08:55, mientras que el Guerra marcó un tiempo de 1:09:07.

El Viajes Insular Arenales Canaluz, patroneado por Javier Barreto, confirmó su buen estado de forma con una victoria frente al Minerva Idamar Atlantic de Israel Cabrera. El Arenales dominó la pega de principio a fin y cruzó la meta con un tiempo de 1:07:33. El Minerva finalizó en 1:11:08, a 3 minutos y 35 segundos de su rival.

La jornada se desarrolló en unas condiciones que propiciaron regatas rápidas y competidas / Federación Latina de Vela

También logró una victoria el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, con Óliver Bravo de Laguna como patrón, frente al Chacalote Comercial Sanrob de Adrián Morales. El Pueblo Guanche controló la regata durante todo el recorrido y detuvo el cronómetro en 1:06:07, frente al 1:08:27 del Chacalote, con una diferencia de 2 minutos y 20 segundos.

El Villa de Agüimes firma el mejor tiempo

El Villa de Agüimes Ybarra se impuso al DISA Roque Nublo ULPGC y registró el mejor tiempo de la jornada. El bote patroneado por Alejandro Rodríguez tomó la iniciativa desde los primeros compases y completó el recorrido en 1:05:56. El Roque Nublo, que sufrió la caída de uno de sus tripulantes al agua durante la pega, alcanzó la meta en 1:08:12, a 2 minutos y 16 segundos del Villa de Agüimes. El líder del campeonato, el Portuarios Puertos de Las Palmas, se impuso con amplitud al Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes.

Los dos botes optaron por estrategias diferentes desde la salida, lo que llevó al Portuarios a navegar prácticamente en solitario durante buena parte del recorrido. El bote de Juanjo Díaz marcó un tiempo de 1:06:00, mientras que el San Cristóbal finalizó en 1:13:53, con una diferencia de 7 minutos y 53 segundos. El Villa de Teror Munchitos descansó en esta jornada.

Dos puntos de ventaja en la clasificación

Tras la recuperación de la octava jornada, el Portuarios Puertos de Las Palmas lidera el Campeonato Aguas de Teror con 22 puntos. El Viajes Insular Arenales Canaluz y el Villa de Agüimes Ybarra comparten la segunda posición con 20 puntos.

El Spar Guerra del Río ocupa el cuarto puesto con 19 puntos, seguido del Hospital La Paloma Pueblo Guanche, con 18. A continuación se sitúan el Villa de Teror Munchitos, con 16 puntos, y el DISA Roque Nublo ULPGC, con 15.

Porteño Siscocan Cervezas Pío Pío, Minerva Idamar Atlantic y Chacalote Comercial Sanrob están empatados a 14 puntos, mientras que el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes cierra la clasificación con siete.

El campeonato disputará el próximo sábado 8 de agosto, a las 17.00 horas, su décima y penúltima jornada, que puede resultar decisiva antes del desenlace de la competición.