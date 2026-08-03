Cuatro patrones canarios compiten en Palma

La bahía de Palma reúne a 99 embarcaciones de máximo nivel en una edición, la 44º, de la Copa del Rey Mapfre de Cruceros que presenta una de las flotas más potentes de la última década. Entre los participantes se encuentran cuatro patrones grancanarios: Luis Martínez Doreste, Fernando León, Javier Padrón y Jorge Martínez. El nuevo Hispania del Rey Felipe VI, los campeones mundiales y europeos y una meteorología ideal elevan el atractivo de la gran cita anual balear.

En la categoría ORC-A, figuran Luis Martínez Doreste, patrón del Estrella Damm Sailing Team, y Fernando León, del HM Hospitales Hydra. Ambos subieron al podio en la edición anterior. El primero de ellos se proclamó campeón de la categoría y el segundo obtuvo la medalla de bronce, ambos también a las caña de las embarcaciones que vuelven a tripular este año.

En la clase Azulmarino ORC-C, Javier Padrón se pone a la caña del Project Work, con la responsabilidad de defender el título de campeón obtenido en 2025 por el barco del armador Antonio Porres. Para el grancanario, esta es su primera Copa en la clase ORC, tras disputar varias ediciones en J80 y ganar la 35ª edición en 2016.

También en la misma categoría compite Jorge Martínez, patroneando al Frutigher-Muro Energya. Este mismo barco –armado por la Asociación Deportiva Canaleta– y con el isleño al timón terminó en cuarta posición en 2025.

En total, casi un centenar de equipos de hasta 20 nacionalidades, distribuidos en distintas clases para la competición, disputan este clásico de la vela internacional de crucero. El Real Club Náutico de Palma vivió ayer una intensa jornada de preparativos antes del inicio oficial de la competición, con entrenamientos y las últimas horas del proceso de registro de los equipos. La actividad se centró en los últimos trámites administrativos, las inspecciones técnicas y los entrenamientos libres de una flota que ya comienza a tomar contacto con el campo de regatas de la bahía balear, donde mañana se inician las regatas oficiales.

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Por otro lado, los equipos completaron las mediciones técnicas para verificar la conformidad de los certificados ORC y dedicaron la jornada a la puesta a punto de sus embarcaciones antes de salir al agua para los entrenamientos libres de hoy. La flota aprovechó la sesión para realizar simulaciones de recorridos y ultimar los reglajes con vistas al comienzo de los entrenos oficiales de una edición con bastantes novedades deportivas. n