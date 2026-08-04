Yeray Lemes brilla en la jornada de test del Rally Isla de los Volcanes

El tramo de Famara protagonizó una gran jornada de rally en Lanzarote y la primera toma de contacto de los equipos del S-CER con la tierra de la Isla de los Volcanes, en cuyos tramos cronometrados se decide la sexta cita del certamen nacional este viernes y sábado, tras la ceremonia de salida del jueves por la tarde-noche.

En la doble sesión de mañana y tarde, participaron muchos pilotos como Yeray Lemes, Gustavo Sosa, Alfonso Viera, Juan Carlos Quintana por parte canaria. Y de visita los protagonistas del S-CER como Pepe López, Diego Ruiloba, Sergi Pérez, Aleksandr Semenov, el tinerfeño Giovanni Fariña y muchos más, que no pararon de dar pasadas al trazado que recorre en subida las laderas de Famara.

El calor no fue obstáculo

Los pilotos pasaron por cambios y desgaste de neumáticos, probando diferentes combinaciones de suspensión o set-up de motor, además de aguantar un calor de 32 grados en la zona de asistencias junto a la Villa de Teguise. Y rodando cada vez más rápido a medida que las monturas se quedaban al gusto del piloto, para afrontar los diez tramos de la competición automovilística, que se inicia el jueves a las 20.00 horas con la ceremonia de salida en la capital lanzaroteña.

No hubo incidencias de importancia a lo largo de las ocho horas de pruebas, donde además de los idolatrados vehículos de máximo nivel como son los Rally2, los aficionados también disfrutaron de otros coches menos competitivos, pero sin dejar de ser espectaculares, como los Rally4 del Desafío Peugeot.

'Copilotos' de lujo

También quedó tiempo para que se estrenaran algunos copilotos invitados por la organización, que tuvieron la oportunidad de subirse a la derecha del piloto lanzaroteño varias veces ganador de esta prueba, Yeray Lemes. El asiento derecho del Citroën C3 fue ocupado ocasionalmente por los consejeros del Cabildo de Lanzarote, Juan Monzón y Jesús Machín. Este último recordó viejos tiempos y cumplió con la promesa de copilotar junto a su amigo de la infancia.