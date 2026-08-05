El Club Vóley Playa Net 7 se corona campeón de España Sub-19 en La Línea de la Concepción tras una final de infarto

El Club Vóley Playa NET 7 ha escrito una nueva página en su brillante historia al proclamarse campeón de España Sub-19 de Vóley Playa en el torneo celebrado en La Línea de la Concepción (Cádiz).

El conjunto grancanario logró el título tras completar un torneo sobresaliente en el que participaron 32 de los mejores equipos de toda España, demostrando un el talento que atesoran desde el primer partido.

El camino hacia el título estuvo marcado por la emoción y la capacidad de superación del equipo, ya que en la ronda de semifinales la pareja formada por Miriam Belón y Fede Garcés protagonizó una espectacular remontada frente al conjunto de Majadahonda.

En un encuentro de máxima igualdad, las jugadoras lograron darle la vuelta a un marcador adverso de 14-10 en el tie-break, mostrando una enorme fortaleza mental para sellar su clasificación para la gran final.

Una final para el recuerdo

Ya en el partido decisivo, las representantes del Net 7 se enfrentaron al potente equipo catalán de Vilassar de Mar.

La dupla canaria-balear comenzó imponiendo su juego con autoridad, adjudicándose el primer set por un claro 21-12. Sin embargo, las catalanas reaccionaron en el segundo parcial, que se llevaron por 18-21, forzando un emocionante desempate.

El título se decidió en un vibrante tie-break que mantuvo la incertidumbre hasta el último punto. Finalmente, el equipo isleño supo gestionar la presión en los momentos decisivos y cerró el encuentro con un ajustado 17-15, desatando la celebración de jugadoras, cuerpo técnico y aficionados presentes en la arena gaditana.

Este éxito supone un hito histórico para el Club Vóley Playa Net 7, ya que se trata del primer Campeonato de España Sub-19 conseguido por la entidad.

Además, las campeonas emulan la gesta lograda hace exactamente un año por sus compañeros de la categoría Sub-21, consolidando el excelente trabajo de formación que viene desarrollando el club en las categorías de base.

El entrenador Chema Sánchez, artífice del crecimiento deportivo del equipo, ha guiado a sus jugadoras hasta lo más alto del podio nacional, confirmando el gran momento que atraviesa el vóley playa canario y el potencial de una generación de deportistas que ya forma parte de la historia del club.

Un triunfo de raza

La capitana grancanaria Miriam Belón y la balear Fede Garcés destacaron el esfuerzo realizado durante todo el campeonato y la unión del equipo para alcanzar este histórico logro:"Todavía estamos asimilando todo lo que hemos vivido. Ha sido un campeonato muy duro, con rivales de muchísimo nivel, y sabíamos que cada partido iba a exigir nuestra mejor versión. La semifinal fue un punto de inflexión, porque remontar un marcador tan complicado nos dio una confianza enorme para afrontar la final".

Las nuevas reinas de la categoría sub 19 también quisieron poner en valor el trabajo realizado durante todo el año y el apoyo recibido por parte del club y del cuerpo técnico: "Este título es el resultado de muchas horas de entrenamiento, sacrificio y confianza en nuestro trabajo. Queremos compartirlo con nuestro entrenador, con nuestras familias y nuestros compañeros y compañeras de club. Es un orgullo poder llevar este escudo a lo más alto y hacer historia".

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Con este triunfo, el club vóley playa Net 7 reafirma su posición como una de las referencias del vóley playa nacional y celebra un hito histórico que premia el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de todo un proyecto deportivo.