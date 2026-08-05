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CARRERA DE MONTAÑA

Ismael Cruz respalda la Unique Trail Lanzarote By Joma: "El municipio no contaba con una prueba de estas dimensiones"

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tías destaca el impacto deportivo y turístico de la nueva carrera, que ya supera los 300 inscritos y recorrerá algunos de los parajes más emblemáticos de la Isla

Dos corredores durante un tramo de la Unique Trail Lanzarote.

Dos corredores durante un tramo de la Unique Trail Lanzarote. / LP / DLP

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Tías

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tías Ismael Cruz ha mostrado el respaldo del municipio a la Unique Trail Lanzarote by Joma, la nueva prueba de trail running que celebrará su primera edición del 15 al 17 de octubre y que aspira a consolidarse como una de las grandes citas del calendario deportivo canario. El edil destacó la dimensión con la que nace el evento y el impulso que supondrá para seguir posicionando a la Isla como un destino de referencia para el turismo deportivo.

"Lanzarote y el municipio de Tías cuentan con pruebas de trail, pero no teníamos una de estas dimensiones, capaz de convertirse en un referente tanto en Canarias como a nivel nacional", señaló Cruz. "Estamos muy contentos de que esta prueba pase por Tías. Felicitamos a los organizadores e invitamos a todos los participantes a disfrutar de la isla y del municipio, porque contamos con unos parajes únicos".

El responsable municipal subrayó además la estrecha vinculación de Lanzarote y Tías con la organización de grandes eventos deportivos. "Lanzarote es un referente nacional del turismo deportivo y Tías también lo es gracias a citas consolidadas como el Ironman Lanzarote. Estamos convencidos de que Unique Trail Lanzarote seguirá reforzando el posicionamiento de la Isla y del municipio como un destino turístico-deportivo de primer nivel, tanto en el ámbito nacional como internacional", afirmó.

Éxito en las inscripciones

Cruz también valoró la excelente acogida que está teniendo la prueba en sus primeros meses de inscripciones. "Ya contamos con 300 inscritos, una cifra muy importante para el tiempo que todavía queda hasta la celebración del evento", explicó.

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La carrera celebrará su primera edición del 15 al 17 de octubre con un recorrido que atravesará paisajes entre volcanes, lava y jable. La cita, única carrera de ultradistancia de Lanzarote, contará con cuatro modalidades competitivas de 67, 46, 23 y 12 kilómetros, todas ellas con meta en el Mirador del Río, además del Kilómetro Vertical Las Gracioseras y pruebas infantiles, configurando una propuesta deportiva diseñada para corredores de todos los niveles.

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