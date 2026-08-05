Iván Martín, entrenador de la UD Tamaraceite después de hacer sudar al CD Tenerife: "No sufrimos ante ellos, ni física ni tácticamente"

¿En qué momento de la pretemporada se encuentra el Tamaraceite, dentro de esa hoja de ruta hacia el debut liguero en esta nueva temporada?

Apenas hemos empezado. El de hoy es el séptimo entrenamiento, contando como tal también el partido del miércoles ante el Tenerife. Nos queda todavía un mes de trabajo por delante hasta el 6 de septiembre, con siete amistosos más de pretemporada por jugar.

¿La plantilla está ya cerrada o todavía están abiertos a nuevas incorporaciones?

De momento contamos con 22 jugadores y se nos permite tener 25 fichas. No estamos cerrados a que todavía puedan llegar algunos jugadores más, siempre que se nos presente alguna opción interesante en el mercado y que el club pueda afrontarla.

¿Qué valoración hace del buen partido que hicieron ante el Tenerife, teniendo en cuenta que ustedes están comenzando la pretemporada y que ellos están a las puertas de su debut?

Para el grupo fue muy positivo. Nosotros llevábamos cinco entrenamientos, mientras que ellos llevaban un mes de trabajo. Pensábamos que íbamos a sufrir más físicamente, pero el equipo demostró no sólo físicamente sino también tácticamente, teniendo en cuenta que prácticamente es una plantilla nueva, que entendieron muy bien lo que les planteamos el lunes, que fue el único día que tuvimos para preparar ese partido y eso mentalmente refuerza mucho la idea de que si trabajan siempre como se hizo en este partido, podemos hacer grandes cosas.

¿Hasta qué punto se nota la motivación de los jugadores al medirse a un club de Segunda División como es el Tenerife?

Está claro que a todo jugador le gusta enfrentarse a clubs de categoría profesional, en este caso el Tenerife, encima siendo televisado el partido, que lógicamente el jugador sabiendo que va a ser visto por tanta gente, al final lo da todo. Es algo que me vale para que entiendan que no pueden aflojar del nivel que dieron, porque es el que pueden dar en cada partido que juguemos. Sabemos que si hacemos las cosas así de bien estaremos cerca de lograr el objetivo.

Las crónicas del partido destacaron que el ‘Támara’ dificultó mucho la circulación del balón del Tenerife y que por dos veces fueron capaces de igualar el duelo ...

La reacción que tuvimos a los dos primeros goles de ellos fue muy buena. Incluso con el 2-2, antes de que ellos anotasen el tercero, tuvimos una falta peligrosa al borde del área y una ocasión clara de Sergio Ruiz en la que estuvimos a punto de marcar el 2-3. Si lo hubiésemos marcado, porque ya era el minuto 90, nos hubiéramos llevado la victoria. Sé que a estas alturas de la pretemporada lo importante no son los resultados, sino las sensaciones, pero el trabajo que se hizo nos permitió dificultarles mucho el trabajo de tres cuartos de campo para adelante y a sus buenos jugadores los anulamos bien.

En esta nueva plantilla, ¿hasta qué punto se echa de menos a David García, tras su renuncia por motivos personales?

Se le echa de menos porque él nos daba mucho, no sólo en el campo, sino también en el día a día. Se portaba muy bien con todos en el vestuario, no nos dejaba relajarnos, era un entrenador más dentro de la caseta y eso a nosotros nos ayudaba mucho. Él siempre se ponía de ejemplo, con 44 años siempre quería entrenar y era el primero para todo. Se lo decía a los más jóvenes que ‘si yo puedo hacer esto con mi edad, ustedes no pueden ser menos’. Obligaba al resto a igualarle a él y para nosotros era muy importante. Es una pena, pero tenemos que seguir sin él y es verdad que en la plantilla, de los veteranos, sólo queda Julio Báez, porque se rejuveneció mucho la plantilla. Esa juventud nos da descaro, físicamente nos permite estar mejor, es diferente, pero lo afrontamos con mucha ilusión.

¿Se plantean en este retorno a la Segunda RFEF el objetivo de la permanencia o se puede soñar con al menos estar en una zona tranquila de la tabla?

Ojalá. Aspiramos a intentar conseguir la salvación y a partir de ahí, veremos, porque en esta categoría descienden cinco y promociona el sexto por la cola. Arriba se meten otros tantos, de modo que quedan en medio cinco o seis equipos nada más.

¿Todavía hay jugadores en el equipo que tienen que combinar el fútbol con un trabajo?

Hay jugadores que se dedican sólo al fútbol y otra gente de nuestro equipo lo combina con un trabajo. En esta categoría todavía el fútbol es semiprofesional. Probablemente en la Primera RFEF ya se podría hablar de profesionalismo, porque ya hay un mínimo de sueldos y todos los jugadores tenían que ser profesionales.

¿Cómo está viendo desde la distancia a la UD Las Palmas?

Se están preparando. Las pretemporadas están para eso. En los partidos que han jugado, en los que se ha hablado que no han estado bien, hay que tener en cuenta que ellos llevan encima un trabajo. Yo que he jugado al fútbol le puedo asegurar que había momentos en la pretemporada en los que no me podía ni mover y daba una imagen que no era la real, al no estar fresco de piernas. Además, la plantilla no está cerrada y hay que valorarles una vez que empiece la liga. Hay que tener paciencia, dejar trabajar y confiar.

¿Le gusta la propuesta rocanrolera de Rubén de la Barrera?

El fútbol ofensivo me encanta. Si lo que ha propuesto en estos partidos es lo que vamos a ver en el día a día en el Gran Canaria, a mí me parece muy bien porque soy también un entrenador al que le gusta ese tipo de juego y siempre que metamos un gol más que el contrario, se sumaría de tres y yo estaría encantado.

¿Qué razón tiene toda esa afición que reclama canteranos en el primer equipo y que los entrenadores sean valientes a la hora de darles oportunidades? ¿Hay paciencia para que el canterano se termine de adaptar?

He sido canterano. Me gusta la cantera y soy de los que opina que aquí hay muchos mimbres para llegar al primer equipo, pero luego se lo tienen que ganar. Tienen que dar un paso al frente para que el entrenador pueda confiar en ellos. Tengo claro que la UD siempre apuesta por la cantera y que este entrenador es valiente. Todo se junta para que los canteranos puedan ser protagonistas. No debemos de mirar el DNI ni la procedencia del jugador, simplemente poner a los que mejor veamos.

Si viniera el presidente y le dijese que puede elegir al jugador que quiera de la UD para jugar en su ‘Támara’, ¿quién encajaría mejor en su ideario de juego?

Me gustan muchos jugadores de la UD y es difícil elegir a uno. Le puedo decir que me encanta Kirian, porque es de los que saben llevar la manija en el centro del campo y de los que me gusta tener en mi equipo.