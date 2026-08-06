La carrera al atardecer que regresa a Gran Canaria con aforo completo: 330 participantes y música en directo

La Mogán Sunset Run regresa este sábado 8 de agosto a Arguineguín con el cartel de aforo completo. Un total de 330 participantes tomarán la salida en las diferentes modalidades de una prueba que recupera el espíritu de la antigua Carrera Popular de Arguineguín, celebrada durante seis ediciones hasta 2020.

El evento propone correr junto al mar mientras cae el sol sobre la costa de Mogán. La programación combina deporte y actividades para toda la familia.

La modalidad principal tendrá una distancia de cinco kilómetros, aunque también se celebrarán varias pruebas destinadas a los participantes más jóvenes.

Una carrera junto al mar en Arguineguín

El punto de salida y meta estará situado en el tramo peatonal de la avenida Playa de Las Marañuelas, a la altura del acceso principal a la playa del mismo nombre.

Los participantes en la prueba de cinco kilómetros deberán completar dos vueltas a un circuito de 2,5 kilómetros diseñado junto al mar. El trazado permitirá correr por la costa de Arguineguín durante las últimas horas de la tarde y disfrutar del atardecer mientras avanza la competición.

La organización entregará un premio a los primeros clasificados de la carrera principal. Además, se disputará el reconocimiento especial La Milla, destinado al corredor y a la corredora que registren el mejor tiempo en el tramo de una milla establecido dentro del recorrido de los cinco kilómetros.

Horarios de la Mogán Sunset Run

La recogida de dorsales comenzará a las 15.00 horas en la calle Miguel Marrero. Las primeras carreras se iniciarán a partir de las 20.00 horas, con las modalidades infantiles.

El programa incluye las siguientes pruebas:

Baby Kids: 400 metros para los participantes más jóvenes.

400 metros para los participantes más jóvenes. Mini Kids: recorrido de 800 metros.

recorrido de 800 metros. Milla Kids: distancia de 1,6 kilómetros.

distancia de 1,6 kilómetros. Mogán Sunset Run 5K: prueba principal de cinco kilómetros.

Las salidas se realizarán de manera progresiva, comenzando por las categorías infantiles y terminando con la prueba absoluta.

Música después de cruzar la meta

La jornada no finalizará con la llegada de los últimos corredores. La organización ha preparado un ambiente de celebración para participantes, familiares y vecinos, con música y diferentes actividades en el entorno de Las Marañuelas.

El concejal de Eventos Deportivos, Luis Becerra, señala que el objetivo es combinar la práctica deportiva con el ocio y el entorno costero de Arguineguín. El circuito está planteado tanto para quienes quieran mejorar sus tiempos como para quienes busquen participar en una actividad diferente junto al mar.

La respuesta de los corredores ha permitido completar las 330 plazas disponibles, por lo que todas las modalidades han cerrado ya sus inscripciones.