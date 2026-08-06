Gabriel Navarro, nuevo entrenador del Heidelberg Volkswagen: "No tuve ni que pensarlo, quería asumir esta responsabilidad"

El Heidelberg ha apostado por usted para ser el entrenador principal la próxima temporada, ¿cómo se siente?

Estoy muy contento. Es un reto para mí. Llevo cuatro años en el club y esta va a ser mi quinta temporada, después de haber estado como asistente y estadístico. Al final, no es que llegue a un sitio de nuevas: ya conozco la casa y sé cómo funciona todo. Cuando recibí la oferta, no tuve ni que pensarlo; sabía que quería asumir esta responsabilidad.

¿Cómo ha sido su escalada en el club, donde empezó como estadístico, pasó a ser asistente y ahora llega a primer entrenador?

Fiché por el club el año que subió a la Superliga 1 como segundo entrenador, estadístico y también como técnico de la base. Cada año fui asumiendo mayores responsabilidades hasta que el año pasado ya solo me dedicaba al primer equipo. Le agradezco al Heidelberg la oportunidad que me dio de entrar en el club porque, gracias a ellos, empecé a ir con la selección española, también como asistente, a un Mundial, un Europeo...

¿En qué puede ayudarle su experiencia como estadístico ahora en su cargo de entrenador?

Los primeros entrenadores suelen ser personas que han jugado a un nivel alto o que están especializadas a nivel físico. En mi caso, lo estoy a nivel de números. Es clave esa formación y esa toma de datos para poder desarrollar el juego, tanto para analizar lo que hacemos como lo que pueda hacer el rival.

¿Qué balance hace de la temporada pasada del Heidelberg, en la que quedaron subcampeonas de Copa y Liga, además de conquistar la Supercopa?

A nadie le gusta perder finales, pero hay que llegar a ellas. Cuando nos planteamos los objetivos a principio de temporada nunca decimos que hay que ganar títulos, sino que hay que dar nuestro máximo e intentar pelear por cada uno de ellos, y eso lo conseguimos el curso pasado. Ganamos la Supercopa y fuimos subcampeonas de Copa y Liga, así que está bastante bien. Intentaremos repetir este año, estar en todas las finales posibles y, si ganamos alguna más, mejor.

¿Qué objetivos se marcan?

En Liga, el objetivo es intentar estar siempre entre los cuatro primeros y meternos en los playoffs, que sabemos que son una lotería. Al igual que en la Copa, con el nuevo formato, en el que los cuatro primeros se sortean con los cuatro siguientes. En competición europea (CEV Cup) es cierto que estamos contra un rival fuerte, el Schwerin, que quedó tercero en Alemania, cuenta con muchas internacionales neerlandesas y su entrenador es el seleccionador de Países Bajos. Son dos partidos, creemos mucho en nuestro potencial en casa e intentaremos ganar uno de esos dos encuentros y que sea el set de oro el que decida qué equipo pasa. Tenemos la Supercopa en diciembre, que ya la ganamos el año pasado, e intentaremos revalidar el título.

¿Dónde está el techo del equipo en Europa?

Al final, la CEV Cup es una lotería. Te puede haber tocado un rival más asequible o uno de los favoritos. No podría decirle hasta dónde vamos a llegar, pero sí que vamos a intentar sacar el mejor resultado posible en Alemania y ganar en casa. Un teórico desempate sería en el Miguel Solaesa y tendríamos opciones reales de pasar si sacamos uno de los dos encuentros. Si superamos esa primera eliminatoria, significa que podríamos llegar muy lejos porque eliminaríamos a uno de los favoritos del torneo.

Contará en su cuerpo técnico con una leyenda del voleibol como Alexis Valido, ¿cómo le podrá ayudar tener como mano derecha en el banquillo a alguien con esa experiencia como jugador?

Cuando tuve que diseñar el staff mantuvimos toda la estructura de fisios y preparador físico y faltaba por incorporar a un asistente. El primero que se me vino a la cabeza fue Alexis, porque es la parte que nos faltaba en el cuerpo técnico: esa experiencia como jugador de alto rendimiento. No hay duda de que es uno de los grandes de este deporte. Nos va a dar ese punto de vista de un jugador que ha estado en la pista. Cuando las jugadoras estén en algún momento de tensión, va a saber qué decirles y cómo aconsejarlas para salir adelante de la mejor manera posible.

El voleibol es un deporte que cuenta con un parón más largo en verano que otras disciplinas. La Liga acaba en mayo y arranca en octubre. ¿Cómo hace para que la plantilla mantenga el tono durante todo ese tiempo?

Cuando tienes jugadoras internacionales se hace bastante corto porque acaban con su club, empiezan con su selección y, cuando terminan, vuelven al equipo. Sí que se les hace largo a las que no van con sus combinados nacionales. Tienen tiempo para desconectar, descansar y ponerse al día con el tono físico. Como el tiempo de espera es mayor, han de tener claro que tienen que involucrarse mucho en su preparación física para llegar bien a la pretemporada. No pueden estar dos meses sin hacer nada y reincorporarse porque ahí es donde vienen los problemas físicos y las lesiones. Por eso estamos en constante comunicación con ellas para que no dejen de trabajar.

¿Qué plan tiene marcado para la pretemporada, que arranca el próximo 17 de agosto?

Llevaremos a cabo una primera parte en la que puliremos la técnica, aunque la preparación física también será fundamental. La segunda semana de septiembre empezamos a jugar los amistosos en un torneo junto al Sayre en nuestra casa. Tenemos la Copa Ibérica, que es un torneo oficial con el campeón portugués, el 19 de septiembre en Portugal. Este año también se va a disputar una Copa Gobierno de Canarias, que se organiza con todos los equipos canarios de la Superliga como torneo de pretemporada una semana antes de empezar el curso.

¿Qué balance hace de las incorporaciones realizadas durante el periodo estival?

Hemos intentado reforzar las posiciones en las que pensamos que flaqueamos la temporada pasada. Hemos apostado por Dayana Segovia, que nos hizo campeonas de Liga hace dos años. También incorporamos a Winderlys Medina, que estuvo hace dos temporadas, y con Giglio intentaremos mejorar en la recepción. El año pasado teníamos dos jugadoras para ese puesto, con Sully (Matienzo), que será la líder del equipo un año más. En el trío de centrales cambian dos: Lola Hernández no va a continuar y hemos incorporado a Elle Louise Sansó, que nos ganó la Liga el año pasado. En las colocadoras, Patri Aranda no estará con nosotras, pero tenemos una garantía con Alejandra del Burgo. Reforzamos el puesto de líbero con Claudia Hernández, que sigue, como principal y vendrá María Pérez como suplente.