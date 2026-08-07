La base grancanaria Maite Cazorla, el faro de España hacia el Mundial

Miguel Méndez vuelve a dejar fuera de una convocatoria a Leticia Romero y a Astou Ndour; pero vuelve a contar con la presencia de otra de las jugadoras formadas en la cantera del CB Islas Canarias, Maite Cazorla, que mantiene la cuota grancanaria en la lista. La base del USK Praga se ha convertido en el faro que guía a una selección española que tras alzarse con el subcampeonato en el último eutopeo, afronta con todas las garantías su camino clasificatorio para el Mundial de Alemania, que se disputará del 4 al 13 de septiembre en Berlín.

En los primeros días de la preparación estarán presentes 16 de las 21 jugadoras seleccionadas por Méndez, a las que se irán incorporando paulatinamente las cinco representantes españolas en la WNBA: Awa Fam, Raquel Carrera, Alicia Flórez, María Conde y Megan Gustafson –vuelve a ser la elegida por Méndez en detrimento de Astou Ndour–.

Alba Torrens, capitana

La capitanía recae una vez más sobre los hombros de Alba Torrens, la jugadora con más internacionalidades del equipo y la única que ha disputado una cita mundial hasta en tres ocasiones, colgándose en todas ellas medalla (plata en Turquía 2014 y bronce en República Checa 2010 y Tenerife 2018). Junto a ella estarán las otras 11 Subcampeonas de Europa del pasado verano: Mariona Ortiz, Iyana Martín, Aina Ayuso, Elena Buenavida, Helena Pueyo, Andrea Vilaró, Irati Etxarri, Raquel Carrera, Awa Fam, Paula Ginzo y María Araújo.

La lista la completan María Conde, Maite Cazorla –la grancanaria se perdió el Eurobasket por una lesión de última hora– y Megan Gustafson, parte del equipo que selló el pase a la Copa del Mundo el pasado mes de marzo en Puerto Rico; y Alicia Flórez, Lola Pendande (subcampeona de Europa en 2023), Nerea Hermosa, Txell Alarcón, Carolina Guerrero, habituales en últimas convocatorias, y Marta García, la única debutante de la convocatoria.

Para Miguel Méndez esta también será su primera Copa del Mundo. El seleccionador nacional estará al frente de un cuerpo técnico al que se une Anna Montaña como entrenadora ayudante, en sustitución de Nacho Martínez, quien por motivos personales no podrá estar presente este verano.

‘Volvemos a soñar’

Dentro de la Gira de preparación Volvemos a soñar, la Selección disputará seis encuentros en los que se medirá a Alemania y Mali, rivales en la fase de grupos de la Copa del Mundo; Bélgica, China y Nigeria. El 15 de agosto jugará su primer partido contra Alemania en Ludwigsburg (18.00 horas). Del 21 al 23 de agosto disputará en Tenerife un triangular contra Nigeria (viernes 21, a las 20.00 horas) y Bélgica (domingo 23, a la misma hora). Cerrará su preparación en Zaragoza, contra Mali y China, el 29 y 30 de agosto respectivamente, a las 19.00 horas. Toda la gira podrá seguirse en directo en Teledeporte y las entradas se encuentran ya a la venta en la web oficial de la FEB.