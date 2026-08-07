Diego Ruiloba marca el mejor tiempo en el tramo de clasificación del Rallye Isla de Los Volcanes en Lanzarote

El 28º Rallye de Tierra Isla de Los Volcanes–Trofeo Ciudad de Arrecife ya está en marcha y lo hace con Diego Ruiloba y Ángel Vela como los grandes protagonistas del primer duelo contra el cronómetroeste viernes. La pareja asturiana firmó el mejor registro en el Tramo Cronometrado de Calificación (TCC) disputado en Puerto del Carmen, un resultado que les otorga una ventaja estratégica para el inicio de la competición.

A los mandos del Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale oficial de Lancia Corse España, Ruiloba y Vela completaron los 3,78 kilómetros del recorrido con un tiempo de 2:11,763, suficiente para situarse al frente de la clasificación y obtener el derecho a elegir antes que sus rivales el orden de salida para la primera etapa del rallye.

Este resultado supone además una destacada carta de presentación del nuevo vehículo de la marca italiana en las pistas de tierra de Lanzarote, un escenario que debuta para buena parte de los participantes llegados desde la Península.

Una rápida adaptación a las pistas conejeras

El trazado de tierra de Lanzarote presenta unas características muy particulares dentro del calendario nacional. Sus superficies volcánicas y la variedad de terrenos convierten la prueba en una de las más singulares del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER).

Pese a tratarse de un terreno desconocido para muchos de los equipos desplazados desde la Península, Ruiloba y Vela demostraron una rápida capacidad de adaptación. Tras completar dos pasadas durante el shakedown, aprovecharon el conocimiento adquirido para afrontar el tramo clasificatorio con un ritmo que les permitió aventajar en 0,525 segundos al segundo clasificado.

28º Rallye de Tierra Isla de Los Volcanes–Trofeo Ciudad de Arrecife / Bernardo Cazorla

Gracias a ese registro, el piloto asturiano será el primero en escoger su posición de salida antes del comienzo de la competición, un aspecto que puede resultar determinante en una prueba sobre tierra, donde el estado del firme puede variar significativamente con el paso de los vehículos.

Sergi Pérez y Yeray Lemes completan las primeras posiciones

La segunda posición del tramo de clasificación fue para Sergi Pérez y Axel Coronado, que situaron su Toyota GR Yaris Rally2 a poco más de medio segundo del mejor tiempo.

Por detrás finalizaron los lanzaroteños Yeray Lemes y Aitor Cambeiro, que afrontan esta edición con un Citroën C3 Rally2. El piloto de Tao, doble vencedor del Rallye Isla de Los Volcanes, compite habitualmente sobre asfalto en el Campeonato de Canarias de Rallies (CCRA), por lo que esta prueba supone también su regreso a la competición sobre tierra con este vehículo.

La cuarta posición fue para Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández, que participaron con un Škoda Fabia RS Rally2.

Los principales favoritos se mantienen cerca de la cabeza

El grupo de aspirantes al triunfo quedó muy compacto tras este primer contacto con el cronómetro.

Pepe López y David Vázquez, representantes oficiales de Hyundai Motor España, concluyeron en la quinta posición con su Hyundai i20 N Rally2. El equipo no pudo completar todo el trabajo previsto durante el shakedown, circunstancia que limitó parte de su preparación antes del tramo clasificatorio.

En sexta posición terminaron los actuales líderes del Campeonato de España de Rallyes de Tierra (CERT-Rallycar), Aleksandr Semenov y Aleksei Ignatov, también al volante de un Toyota GR Yaris Rally2.

28º Rallye de Tierra Isla de Los Volcanes–Trofeo Ciudad de Arrecife / Bernardo Cazorla

La séptima plaza correspondió a Borja Pérez y Rubén Pérez, que compiten con un Škoda Fabia R5.

Los equipos canarios buscan un buen inicio de campeonato

El tramo de clasificación también dejó buenas sensaciones entre varios representantes del automovilismo canario.

Ferran Jubany y Alejandro López finalizaron octavos con otro Škoda Fabia RS Rally2, mientras que Alfonso Viera y Ariday Bonilla ocuparon la novena posición con su Hyundai i20 N Rally2.

Para Viera y Bonilla, esta cita tiene una importancia especial dentro del Campeonato de Canarias de Rallies sobre Tierra (CCRT), donde aspiran a mantenerse en la lucha por los primeros puestos del certamen regional.

El top diez quedó completado por los tinerfeños Giovanni Fariña y Alejandro Rodríguez, que continúan recuperando sensaciones sobre tierra con un Hyundai i20 N Rally2 asistido por la estructura One Racing.

Últimos preparativos antes del comienzo de la competición

Tras la disputa del tramo clasificatorio en Puerto del Carmen, el resto de participantes completó sus respectivas pasadas de shakedown, la sesión destinada a comprobar el comportamiento de los vehículos antes del inicio oficial del rallye.

Finalizados estos entrenamientos, los equipos regresaron al Recinto Ferial de Arrecife, donde se encuentra instalado el parque de asistencia. Allí realizaron los últimos ajustes mecánicos antes del arranque de la primera etapa.

Además, a las 13:00 horas estaba prevista la elección del orden de salida, una ceremonia habitual en este tipo de pruebas que adquiere especial relevancia en los rallyes sobre tierra debido a la evolución del firme.

Dos tramos inéditos abrirán la primera jornada

La competición continuará con la disputa de la primera etapa, cuyo itinerario incluye dos pasadas por los tramos "Cabildo de Lanzarote – Haría", de 10,90 kilómetros, y "CICAR – Yaiza – Tías", con 16,55 kilómetros.

Ambos recorridos incorporan novedades respecto a anteriores ediciones y exigirán un alto nivel de concentración tanto a los equipos del Supercampeonato de España de Rallyes como a los habituales del campeonato autonómico.

La combinación de zonas rápidas, cambios de superficie y pistas volcánicas convierte estos tramos en un importante desafío para pilotos y copilotos.