Mar Hernández lidera la lista de España para el Mundial de Alemania de Flag Football en el que España busca el billete olímpico para Los Angeles

El próximo jueves arranca en Düsseldorf (Alemania) el Campeonato del Mundo de Flag Football, en el que España, actual medalla de bronce en el Europeo, buscará conseguir uno de los dos billetes que dan acceso para competir en los Juegos Olímpicos de Los Angeles en 2028. Entre las 12 guerreras elegidas para la gloria por el seleccionador Daniel Castañón, destaca la presencia de la receptora grancanaria Mar Hernández, jugadora de Las Rozas Black Demons, que pondrá una vez más el acento isleño en el combinado nacional.

Lograr un pasaje para el histórico debut de esta modalidad deportiva en unos Juegos Olímpicos, sería un espaldarazo importante para su consolidación en nuestro país, pudiendo enfrentarse a los mejores equipos del mundo en un país Estados Unidos, que ha apostado fuerte por este deporte, hermano del Fútbol Americano y que cuenta con el respaldo a nivel internacional de la todopoderosa NFL.

Concentración en Madrid antes de partir hacia Alemania

El equipo nacional se concentrará desde el domingo en Villanueva de Perales (Madrid), donde permanecerán hasta el martes, día elegido para desplazarse hasta Alemania para debutar el jueves ante Nigeria y Australia en el Grupo B. El viernes cerrarán la fase de grupos ante la propia, Estados Unidos, que como anfitriona de los Juegos ya tiene plaza asegurada para la cita. La final se disputará el domingo 16 de agosto.

Mar Hernández reconoce que sus sensaciones antes del inicio del campeonato "son muy buenas, tenemos ganas de estar ya allí compitiendo". No tiene dudas sobre la calidad del combinado nacional del que asegura que "tenemos un gran nivel y vamos a dar un gran espectáculo en Alemania".

Objetivo: ser campeonas del mundo

La grancanaria no se esconde y admite que el objetivo de España va a ser "ganarlo todo". "A nivel personal me encantaría poder ganar y poder decir que somos campeonas del mundo, así que ese debe de ser nuestro objetivo, además de conseguir una de esas dos plazas que están en juego para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles", resaltó.

"Vamos a darlo todo, aunque al final también el resto de los equipos juegan, así que ya veremos que es lo que pasa", admite la grancanaria, para quien "todos los equipos, por lo que hay en juego en este Mundial, son una amenaza, todos han estado preparando esta cita durante todo el año, por lo que esperamos un campeonato de muchísimo nivel y nadie se va a quedar atrás".

Estados Unidos y México, los principales rivales

De sus rivales en la fase de grupos, la receptora canaria destaca a "Estados Unidos, es el rival a batir y en los siguientes cruces va a depender de los adversarios a los que nos tengamos que ir enfrentando, en función de los resultados" y en el resto de los grupos destaca a "México, que es otro de los equipos que suele estar siempre en las posiciones de podio".

Para Mar Hernández este Mundial es diferente porque "por primera vez el Flag Football va a estar presente en unos Juegos Olímpicos y hay dos plazas en juego, por eso va a ser especialmente complicado el camino hacia la final, porque todos los equipos se van a dejar la piel". "Al ser Estados Unidos los anfitriones, si llegasen a la final, también valdría el ser terceras", recuerda la jugadora de Las Rozas Black Demons.