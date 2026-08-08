Diego Ruiloba culmina su remontada en el ‘Isla de Los Volcanes’ con una victoria… ¡por una décima de segundo!

Diego Ruiloba y Ángel Vela entran en la historia del Rally Isla de Los Volcanes – Trofeo Ciudad de Arrecife como los ganadores de la primera edición de la prueba lanzaroteña con validez para el Supercampeonato de España de Rallys (S-CER). Los asturianos culminaron una heroica remontada con su scratch en la décima y última especial de la cita en la que terminaron de enjugar la diferencia que les separaba de la cima de la clasificación general.

Los oficiales de Lancia Corse España, que al acabar el segundo tramo del viernes figuraban a más de medio minuto de la cabeza, estallaron de alegría al conocer los tiempos de la repetición de Baleària – Tinajo, que se convirtió en un sprint de auténtico infarto. A los mandos de su Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, establecieron el registro que necesitaban para confirmarse vencedores por la distancia más ajustada posible. Tras más de cien kilómetros contra el reloj, ¡solo una décima!

El resto del podio

Pepe López y David Vázquez concluyeron con la miel en los labios. El tricampeón del máximo certamen nacional, que no degusta las mieles del triunfo en un evento de validez estatal desde octubre del 2024, perdió el liderato que había ocupado durante, prácticamente, todo el fin de semana en el último instante. Intentó maximizar el rendimiento de su Hyundai i20 N Rally2 ‘Step2’ en las singulares carreteras lanzaroteñas, pero sus esfuerzos resultaron insuficientes en esa batalla.

Yeray Lemes y Aitor Cambeiro se encargaron de cerrar el podio del Supercampeonato de España de Rallys (S-CER) y, simultáneamente, de comandar el correspondiente al Campeonato de Canarias de Rallys de Tierra (CCRT). Los conejeros, a los mandos de un Citroën C3 Rally2 que nunca antes habían conducido sobre grava, firmaron una positiva actuación ante los mejores deportistas del país. Justo detrás de los locales finalizaron Sergi Pérez y Axel Coronado con su Toyota GR Yaris Rally2.

Giovanni Fariña y Alejandro Rodríguez, estrenándose en el Archipiélago con un vehículo de la categoría Rally2, abrocharon un quinto puesto con el que consolidan su positiva tendencia entre la élite española. Ferran Jubany y Alejandro López, que disfrutaron con la exigencia de las variadas pistas de Lanzarote, obtuvieron una sexta posición al volante de su Škoda Fabia RS Rally2. Por una diferencia muy estrecha consiguieron preceder a Borja Pérez y Rubén Pérez, (Škoda Fabia R5), séptimos absolutos.

Mala suerte para Juan carlos Quintana

Una serie de desafortunados pinchazos penalizaron las opciones de Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández. El grancanario y el majorero realizaron un ejercicio de resistencia para salvar el séptimo lugar de la general y el cuarto dentro del regional canario, pero finalmente fueron descalificados al realizar un sector con una rueda destrozada tras un doble pinchazo. José Luis García y Daniel Cué fueron octavos con su Toyota GR Yaris Rally2. El top nueve lo zanjaron los más rápidos del Desafío Peugeot, Javier Sosa y Carlos Javier Fragiel, que dominaron la jornada decisiva con contundencia y se llevaron la categoría 2 y el trofeo dos ruedas motrices dentro del CCRT.