Intenso sabor canario en las victorias de Soho y Nadir en la Copa del Rey de Vela
Rayco Tabares lidera el proyecto que vence en ClubSwan42, mientras Domingo Manrique y Luis Doreste, que celebra 42 años de su primera medalla de oro olímpica, integran la tripulación del barco de Javier Banderas
Dos de las tripulaciones ganadoras de la 44ª Copa del Rey de Vela Mapfre, que ha concluido este sábado en Mallorca, tienen un intenso sabor canario. Teatro El Soho San Miguel, del armador Javier Banderas logra su noveno título en la clase ORC B con los medallistas olímpicos canarios Luis Doreste y Domingo Manrique formando parte de la tripulación; mientras Nadir, de Pedro Vaquero, triunfa en ClubSwan 42 y da también su novena victoria en esta regata (con este y otros barcos) a su táctico y proyect manager, el conejero Rayco Tabares, informa la Real Federación Canaria de Vela.
Son 5 los canarios del Nadir. Además de Tabares, completan la nómina Héctor González , Daniel Armas, Federico Morales y Diego Guigou.
Luis Doreste, por su parte, celebra este sábado la victoria en la Copa y también el 42 aniversario de su primera medalla de oro olímpica (con Roberto Molina, el 7 de agosto de 1984 en Los Ángeles)
Papel destacado ha sido también el de Javier Padrón, que suma un nuevo podio a una temporada espectacular, y obtiene el bronce como patrón del Projetc Work, no es su primera participación en la Copa del Rey, -que ganó en la clase J80-, pero sí su estreno como patrón en ORC C en esta prueba. Padrón, que llegó a liderar la tabla, acaba tercero pisando los talones al segundo clasificado.
En la clase ORC-C A Fernando León acaba 7º a la caña del HM Hospitales Hydra; y Luis Martínez, que defendía el título obtendio en 2025, 8º al frente de Estrella Damm Sailing Team.
Los canarios de la Copa del Rey:
CLUBSWAN 42
1º Nadir
Tripulantes: Rayco Tabares, Héctor González, Daniel Armas, Federico Morales y Diego Guigou
ORC B
1º Teatro Soho San Miguel
Tripulantes: Luis Doreste y Domingo Manrique
ORC C
3º Project Work
Patrón: Javier Padrón
6º Firstings
Tripulante: Patricia Reino
9º Frutigher-Myro Energya
Tripulante: Jorge Martínez
ORC A
3º Garm
Tripulantes: Gustavo Martínez, Gonzalo Morales y Óliver Herrera
7º HM Hospitales Hydra
Patrón: Fernando León
Tripulantes: Jose Ponce, Juan Luis Wood, Yoel Hernández, Samuel Hutton y Gustavo del Castillo Jr.
8º Estrella Damm Sailing Team
Patrón: Luis Martínez
Tripulantes: Adolfo López, Tunte Cantero, Roberto Molina, Ricardo Terrades y Cristian Sánchez
ORC 0
11º Aifos
Tripulante: Gustavo del Castillo
BALEÀRIA WOMEN'S CUP
12º Red Eléctrica CN Villanova
Tripulantes: María José Marichal y Carlota Sánchez
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