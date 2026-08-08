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Intenso sabor canario en las victorias de Soho y Nadir en la Copa del Rey de Vela

Rayco Tabares lidera el proyecto que vence en ClubSwan42, mientras Domingo Manrique y Luis Doreste, que celebra 42 años de su primera medalla de oro olímpica, integran la tripulación del barco de Javier Banderas

Intenso sabor canario en las victorias de Soho y Nadir en la Copa del Rey de Vela

Intenso sabor canario en las victorias de Soho y Nadir en la Copa del Rey de Vela / Maria Muina

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La Provincia

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Dos de las tripulaciones ganadoras de la 44ª Copa del Rey de Vela Mapfre, que ha concluido este sábado en Mallorca, tienen un intenso sabor canario. Teatro El Soho San Miguel, del armador Javier Banderas logra su noveno título en la clase ORC B con los medallistas olímpicos canarios Luis Doreste y Domingo Manrique formando parte de la tripulación; mientras Nadir, de Pedro Vaquero, triunfa en ClubSwan 42 y da también su novena victoria en esta regata (con este y otros barcos) a su táctico y proyect manager, el conejero Rayco Tabares, informa la Real Federación Canaria de Vela.

Son 5 los canarios del Nadir. Además de Tabares, completan la nómina Héctor González , Daniel Armas, Federico Morales y Diego Guigou.

Luis Doreste, por su parte, celebra este sábado la victoria en la Copa y también el 42 aniversario de su primera medalla de oro olímpica (con Roberto Molina, el 7 de agosto de 1984 en Los Ángeles)

Papel destacado ha sido también el de Javier Padrón, que suma un nuevo podio a una temporada espectacular, y obtiene el bronce como patrón del Projetc Work, no es su primera participación en la Copa del Rey, -que ganó en la clase J80-, pero sí su estreno como patrón en ORC C en esta prueba. Padrón, que llegó a liderar la tabla, acaba tercero pisando los talones al segundo clasificado.

En la clase ORC-C A Fernando León acaba 7º a la caña del HM Hospitales Hydra; y Luis Martínez, que defendía el título obtendio en 2025, 8º al frente de Estrella Damm Sailing Team.

Los canarios de la Copa del Rey:

CLUBSWAN 42

1º Nadir

Tripulantes: Rayco Tabares, Héctor González, Daniel Armas, Federico Morales y Diego Guigou

ORC B

1º Teatro Soho San Miguel

Tripulantes: Luis Doreste y Domingo Manrique

ORC C

3º Project Work

Patrón: Javier Padrón

6º Firstings

Tripulante: Patricia Reino

9º Frutigher-Myro Energya

Tripulante: Jorge Martínez

 ORC A

3º Garm

Tripulantes: Gustavo Martínez, Gonzalo Morales y Óliver Herrera

7º HM Hospitales Hydra

Patrón: Fernando León

Tripulantes: Jose Ponce, Juan Luis Wood, Yoel Hernández, Samuel Hutton y Gustavo del Castillo Jr.

8º Estrella Damm Sailing Team

Patrón: Luis Martínez

Tripulantes: Adolfo López, Tunte Cantero, Roberto Molina, Ricardo Terrades y Cristian Sánchez

ORC 0

11º Aifos

Tripulante: Gustavo del Castillo

BALEÀRIA WOMEN'S CUP

12º Red Eléctrica CN Villanova

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Tripulantes: María José Marichal y Carlota Sánchez

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