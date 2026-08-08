El 'Portuarios Puertos de Las Palmas' depende de sí mismo para ganar el Campeonato Aguas de Teror

El Portuarios Puertos de Las Palmas dio este sábado un paso decisivo hacia el título del Campeonato Aguas de Teror de Vela latina tras imponerse en la décima y penúltima jornada al Hospital La Paloma Pueblo Guanche, en una jornada marcada por unas duras condiciones de viento, con 20 nudos de intensidad y dirección 320º, y que deja todo pendiente de la última regata del campeonato.

El bote patroneado por Juanjo Díaz sumó su octava victoria de la temporada después de que el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, con Óliver Bravo de Laguna a la caña, trabucara nada más tomar la salida y optara finalmente por retirarse. El Portuarios Puertos de Las Palmas navegó prácticamente en solitario, aunque combatiendo contras las condiciones de viento y mar, hasta completar el recorrido en 1:06:22. Con este resultado, el líder alcanza los 25 puntos y, además, deja al vigente campeón sin opciones matemáticas de revalidar el título.

La alternativa al título

La gran alternativa al liderato sigue siendo el Villa de Agüimes Ybarra, que protagonizó uno de los duelos más importantes de la jornada al imponerse al Viajes Insular Arenales Canaluz. El bote de Alejandro Rodríguez dominó desde el inicio y cruzó la meta en 1:03:27, frente al 1:06:13 del Arenales de Javier Barreto, para lograr una diferencia de dos minutos y 46 segundos. El resultado permite al Agüimes situarse segundo con 23 puntos, mientras que el Arenales se queda tercero con 21, perdiendo toda opción al título.

El triunfo del Villa de Agüimes Ybarra mantiene abierta la pelea por el Campeonato Aguas de Teror. Si el bote de Alejandro Rodríguez vence en la última jornada y el Portuarios pierde ante el Arenales, ambos botes llegarían igualados a puntos al final de la competición y provocarían un desempate.

En otra de las pegas de la tarde, el Minerva Idamar Atlantic se impuso al Villa de Teror Munchitos en una regata condicionada por una buchada sufrida por el Teror durante el primer tramo del recorrido. El Minerva, patroneado por Israel Cabrera, completó la regata en 1:09:29, mientras que el Villa de Teror de Patricia Medina paró el reloj en 1:12:39. La diferencia final fue de tres minutos y 10 segundos. Pese al contratiempo, el Teror fue recortando distancias durante el recorrido.

El Chacalote Comercial Sanrob sumó otros tres puntos frente al Porteño Siscocan Cerveza Pío Pío, en una pega que terminó antes de tiempo después de la trabucada del Porteño en el primer tramo del campo de regatas de la bahía capitalina. El bote patroneado por Kevin Rosales completó el recorrido en 1:10:38, mientras que la embarcación liderada por Agustín Juárez tuvo que retirarse.

La jornada también dejó una remontada con emoción en la pega entre el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes y el Disa Roque Nublo ULPGC. El bote patroneado por Orlando Umpiérrez tomó la delantera durante el primer tramo, pero posteriormente sufrió una buchada que permitió al San Cristóbal, con Aday Ramírez, remontar y adquirir una ventaja considerable. El Roque Nublo terminó reaccionando para recuperar el control y llevarse la victoria en el derbi del barrio marinero con un tiempo total de 1:16:52, por los 1:19:51 del San Cristóbal. La diferencia fue de 2 minutos y 59 segundos.

El SPAR Guerra del Río descansó en esta décima jornada.

Todo se decide el 29 de agosto

Tras diez jornadas, el Portuarios Puertos de Las Palmas lidera la clasificación con 25 puntos, seguido del Villa de Agüimes Ybarra, con 23, y el Viajes Insular Arenales Canaluz, con 21. Por detrás se sitúan el Hospital La Paloma Pueblo Guanche y el SPAR Guerra del Río, ambos con 19; el Disa Roque Nublo ULPGC, con 18; y Minerva Idamar Atlantic, Chacalote Comercial Sanrob y Villa de Teror Munchitos, con 17 puntos. El Porteño Siscocan suma 15 y el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes, 8.

La última jornada, prevista para el sábado 29 de agosto a las 17:00 horas, tendrá como uno de sus grandes protagonistas el enfrentamiento entre Portuarios Puertos de Las Palmas y Viajes Insular Arenales Canaluz. El líder depende de sí mismo para proclamarse campeón: una victoria ante el Arenales le daría el título.

Antes de ese desenlace, la Vela latina hará una pausa la próxima semana con motivo de la festividad del 15 de agosto. La competición regresará el sábado 22 de agosto a las 17.00 horas con la final del Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias, que enfrentará a Hospital La Paloma Pueblo Guanche, Portuarios Puertos de Las Palmas y Villa de Agüimes Ybarra.