Los Marlines brillan en la 8ª edición del Descenso Internacional del Sella con cuatro oros y una plata

El Club de Piragüismo Marlines de Lanzarote volvió a dejar su huella este sábado en Asturias con motivo de la celebración de la 88ª edición del Descenso Internacional del Sella, una de las pruebas con mayor historia, tradición y prestigio del piragüismo.

Los palistas de los Marlines completaron una magnífica jornada en aguas del Sella, con presencia en diferentes categorías de K2 y SS1 y un destacado balance de resultados encabezado por cuatro medallas de oro y una de plata.

Uno de los grandes éxitos de la jornada llegó de la mano de Juan Rosete y Sara Asenjo, que realizaron una excelente carrera para hacerse con la victoria en K2 Mixto Senior. Un triunfo compartido que permitió a ambos subir a lo más alto del podio en una prueba tan especial como el Descenso Internacional del Sella.

El protagonismo de los Marlines fue también especialmente destacado en las pruebas de SS1.

Guayre Martín se impuso en SS1 Hombre, consiguiendo una brillante victoria y sumando otro oro para la expedición. Tras él, Juan Tomás Méndez completó el dominio lanzaroteño con una magnífica segunda posición, dejando los dos primeros puestos de la prueba en manos de palistas de los Marlines.

En SS1 Mujer, Ariadne Giménez volvió a demostrar su gran momento competitivo, imponiéndose en su prueba y subiendo también a lo más alto del podio del Sella.

Más allá de las medallas, la representación de los Marlines dejó también actuaciones destacadas en las diferentes categorías de K2.

En K2 Sub23 Hombre, la pareja formada por Andor Dévora y Gerardo Ceballos consiguió finalizar en 9ª posición, mientras que Aimar García y Eduardo Fajardo completaron el descenso en el 16º puesto.

Por su parte, Irene Gana, formando un K2 combinado junto a Sara Mengual, alcanzó una destacada 8ª posición en K2 Mujer Senior.

Javier López se quedó muy cerca de los puestos de honor, completando una gran actuación para finalizar en 4ª posición, a las puertas del podio.

La participación vinculada a los Marlines tuvo también representación internacional con Claas Gebhardt, que en esta ocasión defendía los colores de Alemania junto a su compañero Jacob Schopf. Ambos completaron el recorrido del Sella en 37ª posición en K2 Hombre Senior.

UNA NUEVA EXPERIENCIA EN UNA CITA HISTÓRICA

La participación en el Descenso Internacional del Sella supone cada año una experiencia especial para cualquier piragüista. La prueba asturiana, con casi nueve décadas de historia, reúne a palistas de diferentes países y convierte el descenso del río en una auténtica fiesta del piragüismo.

Para los Marlines, la cita permitió además competir en un escenario y unas condiciones muy diferentes a las habituales pruebas de kayak de mar, demostrando una vez más la versatilidad de sus deportistas y su capacidad para rendir en diferentes modalidades.

El Club de Piragüismo Marlines de Lanzarote cierra así su participación en la 88ª edición del Descenso Internacional del Sella con un magnífico balance deportivo y varios de sus palistas entre los grandes protagonistas de la jornada, llevando una vez más el nombre de Lanzarote y Canarias a una de las grandes citas del piragüismo internacional.

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El Club Piragüismo Marlines de Lanzarote agradecen el apoyo de los patrocinadores y colaboradores, entre los que se encuentran el Gobierno de Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida, PROMOTUR Turismo de Canarias, Deporte Canario, el Cabildo de Lanzarote, el Servicio Insular de Deportes, Turismo Lanzarote, Lanzarote Sport Destination, los Centros de Arte, Cultura y Turismo, el Ayuntamiento de Arrecife, Deportes del Ayuntamiento de Arrecife, Turismo Arrecife, NK Spain, Tripasión Eventos, Cicar, Máximo Rendimiento, Titan Box Wear, Marina Lanzarote y High Pro Nutrition, quienes han hecho posible la realización de este importante evento deportivo. Su compromiso y respaldo son fundamentales para fomentar el desarrollo del piragüismo en la región y promover la participación de talentosos atletas.