Nace el CD Atletismo Maspalomas de las cenizas del CD SBT

En 2009 nacía en San Bartolomé de Tirajana un club multidisciplinar, bajo el nombre de CD SBT, en el que de entre sus múltiples disciplinas deportivas han sobrevivido al paso de los años sus secciones de baloncesto y de atletismo, que llegados a este punto se van a dividir a partir del año que viene en dos clubs diferentes y especializados cada uno de ellos en una única modalidad deportiva. De esta manera está previsto que el próximo año, al término de la actual temporada, comience a competir el nuevo club de atletismo bajo el nuevo nombre de Club Deportivo Atletismo Maspalomas.

Todas las disciplinas asociadas al atletismo, como puedan ser el fondo, medio fondo, velocidad, altura. lanzamiento de peso, de jabalina ..., están incluidas en el marco de acción del club, aunque como apunta Guayasen Santana Martel, futuro presidente del nuevo club de atletismo, "dependemos en determinadas modalidades que son muy específicas, de que haya chicos o chicas que deseen practicarlas, pero nosotros tenemos entrenadores cualificados para entrenar cualquiera de ellas", explica.

Su sede social se encuentra en el campo de fútbol de Maspalomas, que es la instalación deportiva que les ha cedido el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, para poder desarrollar su actividad deportiva en las mejores condiciones.

Deportistas de todas las edades

En cuanto al rango de edad de los atletas que entrenan en el club, que cuenta actualmente con 70 fichas federativas, parte desde los cuatro años hasta los cerca de 70 años que "tiene el deportista máster de mayor edad que entrena con nosotros en el club". "El núcleo duro de los deportistas con los que contamos son los jóvenes, entre los 10 y los 17 años", explica. "Cuando los chicos y chicas llegan a esas edades, a los 16 y 17 años, es cuando muchos de ellos abandonan, porque inicialmente empiezan a practicar deporte como un hobbie, pero en esas edades el nivel de exigencia es mayor y puede interferir con los estudios o porque comienzan a echarse novias o novios y es en ese momento cuando la mayoría de ellos desaparecen de la práctica del atletismo", destaca resignado. "También se da el caso inverso, de gente que cuando era joven practicaba deporte y que ya estando ya en categoría máster se reenganchan porque los hijos comienzan a practicar el atletismo", relata el directivo isleño.

"No tenemos de momento el estatus del Tenerife Caja Canarias, que son un referente en el atletismo, al competir en la máxima categoría nacional, en la División de Honor y en su caso generalmente no suelen tener ese problema de falta de gente en determinadas edades", señala Santana.

El atletismo está de moda en Canarias

Independientemente de los problemas que existen a la hora de mantener a los deportistas al acercarse a la edad adulta, lo que es indudable es que en Gran Canaria "hay un gran interés por el atletismo, aunque al final el problema es que es un deporte muy practicado, pero que a la hora de competir ya es más complicado, está de moda por ejemplo salir a correr cada día o cada fin de semana, pero cuando a esa gente se le plantea que se apunte para entrenar y competir es cuando surgen los inconvenientes, porque la mayoría lo utilizan como un medio para mantenerse en forma".

A pesar de las dificultades de encontrar a atletas que sientan ese gusanillo competitivo, el actual CD SBT "el año pasado a nivel nacional participamos en nueve citas y en el presente año hemos tenido siete deportistas, sub 16 y sub 18, compitiendo en los Campeonatos de España".

De Vecindario a Maspalomas

El núcleo del nuevo club de atletismo procede del UAVA de Vecindario, donde permanecieron cerca de una década antes de aceptar la propuesta del antiguo director deportivo del CS SBT para reflotar la sección de atletismo, un paso que ha sido el germen del nacimiento del nuevo club, que se prevee que esté constituido en el mes de septiembre, para poder comenzar su nueva andadura competitiva en 2027, con el comienzo de la próxima temporada. "Estamos constituyendo el nuevo equipo, para que en noviembre y diciembre, que es cuando se hacen los fichajes y las inscripciones del nuevo club, tenerlo todo preparado para que a partir del 1 de enero empecemos a competir como Club Deportivo Atletismo Maspalomas", explica Guayasen.

Este nuevo proyecto social y deportivo no sería posible sin el apoyo incondicional del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana: "A través de Daisy Ojeda, todo lo que les hemos pedido siempre nos han ayudado sobre la marcha, nos ayuda, nos informa y están con nosotros al cien por cien. Dentro del campo de fútbol de Maspalomas nos han cedido una pequeña oficina, que será la sede social del nuevo club, era la oficina que ya tenía el SBT para su sección de atletismo".

Objetivos a corto, medio y largo plazo

El objetivo principal del nuevo club es según su presidente "montar una estructura base, en la que ya contamos con un entrenador de categoría nacional, Félix Cristóbal Ramos González, con más de 50 años de experiencia, que ha pertenecido a la Federación Española de Atletismo y en torno a él queremos formar una base, que haya una estructura que nos permita que los niños y niñas que vienen despuntando desde atrás, puedan acudir a los Campeonatos de España y seguir avanzando". "El año pasado las chicas quedaron terceras en la segunda categoría de la Liga Canaria de Atletismo y estuvieron a un punto de ascender de categoría", recuerda Santana. Espera poder sortear las dificultades con las que se encontrarán en sus dos primeros años, para poder "seguir formando a la juventud, intentando que sigan consiguiendo logros en los Campeonatos de España".

Entre los objetivos a medio plazo, desean "recuperar las carreras que se realizaban antiguamente en el sur de la Isla y que se han perdido con el paso de los años, es algo que intentaremos recuperar de la mano del propio Ayuntamiento, carreras como la Maratón, la San Silvestre de Maspalomas, ...". Todo va de la mano de la vertiente social del nuevo club que "le da la posibilidad a la ciudadanía de preservar su salud practicando deporte".

En el largo plazo, el objetivo principal es el de "tener una cantera lo suficentemente buena como para intentar subir al equipo a la Primera División, porque consideramos que por los presupuestos que se manejan, aspirar a la División de Honor es prácticamente imposible, pero queremos llegar lo más lejos posible con la gente de la tierra".

El principal handicap a superar por cualquier club de atletismo es que "es un deporte que salvo en raras excepciones, al deportista que lo practica no le da para comer y tiene que compaginarlo con otro trabajo, lo practican por pasión y porque les gusta". "Todos los gastos de desplazamiento de los atletas corren por cuenta del club, que se nutre de las cuotas de inscripción de los deportistas, aportaciones de los patrocinadores y de las subvenciones públicas, además, en el caso del transporte en los desplazamientos, también tenemos una subvención, porque pensamos que el atleta debe de estar centrado sólo en entrenar y en competir", explica.