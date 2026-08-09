Plata para María Cantero y Paula Barceló en su debut en el campo de regatas olímpico

Las vigentes subcampeonas del mundo de 49er FX la balear Paula Barceló y la canaria María Cantero se cuelgan la medalla de plata en la San Pedro Olympic Classes Regatta, último Sailing Grand Slam de la temporada, que ha concluido este sábado (madrugada del domingo en Canarias) en Los Ángeles (EEUU).

Para las campeonas del mundo 2025, este ha sido su debut en el campo de regatas donde se celebrarán las pruebas de vela en los próximos JJOO Los Ángeles 2028, informa la Real Federación Canaria de Vela.

La competición para las clases 49er, 49er FX y Nacra 17 ha concluido a lo grande con entre 16 y 20 nudos de viento racheado y mar llana durante la celebración de las medal races en el campo de regatas situado en el interior del puerto.

La tripulación de la RFEV llegó a la última jornada en la 2ª plaza de la clasificación, a 9 puntos de las primeras. Un 6 y un 5 en las dos medal race bastaron para asegurarles la medalla de plata.

La regatista canaria valoró al inicio de la semana tanto las excelentes condiciones de los futuros campos de regata olímpicos como la flota - "están los equipos más potentes"- que disputó la San Pedro Olympic Classes Regatta.

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