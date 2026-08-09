El Rocasa Gran Canaria avanza en la pretemporada con la mirada puesta en el V Torneo Internacional Servatur Costa Mogán

El Rocasa Gran Canaria sigue avanzando en los primeros compases de la pretemporada, iniciada el pasado 29 de julio, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles al comienzo de la competición oficial que le enfrentará al Súper Amara Bera Bera en la final de la Supercopa de España el próximo 6 de septiembre.

El conjunto grancanario afronta una exigente temporada con la Liga Guerreras Iberdrola, la Copa de la Reina, la Supercopa y la EHF European League en el horizonte con una plantilla renovada, que cuenta con siete caras nuevas, lo que convierte estas primeras semanas de trabajo en un periodo especialmente importante para la adaptación y la integración de las nuevas jugadoras al grupo.

El bloque dirigido por Dejan Ojeda está trabajando a destajo para alcanzar el nivel competitivo deseado en todos los departamentos del juego. El apartado físico se combina con el trabajo técnico y táctico, al tiempo que el cuerpo técnico continúa introduciendo y asentando los conceptos y mecanismos que definirán el estilo del equipo durante el nuevo curso liguero.

Fernanda Lima ya está en Gran Canaria

Desde el pasado viernes, la jugadora brasileña Fernanda Lima se encuentra en Gran Canaria, donde se ha incorporado a los entrenamientos a las órdenes del técnico teldense.

Tras completar los trámites necesarios para obtener el transfer internacional que le permite competir en España, la experimentada jugadora afronta sus primeros días como nueva integrante del equipo y está llamada a realizar su debut con el conjunto grancanario en el próximo torneo internacional.

La adaptación de las nuevas incorporaciones está siendo uno de los principales focos de atención durante las primeras semanas de trabajo duro. El objetivo es que las jugadoras vayan conociendo progresivamente los sistemas de juego, la filosofía del equipo y encontrar la química necesaria, dentro y fuera de la pista.

"Sabemos que las pretemporadas son duras y está costando, pero es lo que toca para ganar ritmo, físico y compenetración. El objetivo es llegar a punto a un mes de septiembre cargado de partidos", destacó la portera grancanaria Lulu Guerra, quien se refirió a sus compañeras con palabras de elogio: "El grupo entrena con muchas ganas, intensidad e ilusion y está disfrutando de esta experiencia. Sabemos que nos jugamos ya un título en el primer partido oficial de la temporada y las recién llegadas están aportando desde el primer minuto, se están integrando muy bien en todos los sentidos y el encaje está siendo muy bueno", puntualizó.

Primer test: Torneo Internacional Servatur Costa Mogán

El esfuerzo inicial tendrá continuidad con la disputa del V Torneo Internacional de Balonmano Femenino Servatur Costa Mogán, que se presentará el jueves 13 de agosto a partir de las 10:30 horas en el Sport Hotel Monte Feliz, y que supondrá uno de los primeros grandes test de la pretemporada para el cuadro teldense.

La cita reunirá un cartel de cuatro equipos, con la presencia del Rocasa Gran Canaria, el Zonzamas Plus Car Lanzarote, el BM Porriño y el Michalovce, conjunto procedente de Eslovaquia.

Más allá del resultado, el torneo servirá como una nueva oportunidad para seguir acumulando minutos, adquirir ritmo competitivo y continuar avanzando en la construcción de un equipo que todavía se encuentra en pleno proceso de adaptación.

Para las siete nuevas incorporaciones, además, será una ocasión especial para comenzar a competir con la camiseta del Rocasa y seguir integrándose en una plantilla que afronta con ilusión esta nueva temporada.

"La pretemporada está siendo muy intensa, pero cada vez estoy mejor físicamente y adaptándome al ritmo del grupo. Me he sentido muy bien acogida desde el primer día y mis compañeras me lo están poniendo muy fácil para integrarme del todo. Estoy soñando con el debut y tengo muchas ganas de que llegue el Torneo Internacional para disputar mis primeros minutos con mi nuevo club", explicó la extremo navarra, Uxue Morentin.

Un mes de agosto cargado de partidos

El calendario de preparación del Rocasa Gran Canaria continuará durante el mes de agosto con nuevos compromisos que permitirán al equipo seguir aumentando progresivamente el ritmo y la intensidad.

Los días 21 y 22 de agosto, el Rocasa se desplazará a la península para tomar parte en el Torneo de Porriño, una nueva cita de preparación en la que se enfrentará al conjunto anfitrión, Conservas Orbe Zendal BM Porriño, además de al Mecalia Atlético Guardés y al Lobas Alimerka Oviedo. La cita gallega será una nueva oportunidad para seguir realizando pruebas, dando minutos a las jugadoras y comprobando la evolución del equipo.

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La pretemporada alcanzará otro de sus puntos álgidos los días 26 y 29 de agosto, con la disputa de la Copa Gobierno de Canarias, en la que el Rocasa Gran Canaria se medirá al Zonzamas lanzaroteño en una de las competiciones tradicionales de la pretemporada.